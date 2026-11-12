"아내는 골프치던데"..정웅인, '통장 잔고 걱정' 생활고 토로 역풍 [SC이슈]

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 정웅인이 경제적인 어려움을 토로, 눈물까지 쏟았다가 역풍을 맞았다.

지난 11일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게' 말미에는 정웅인이 출연하는 예고편이 공개됐다.

그는 "불우했다. 아버지가 돌아가시면서 빚이 있었다는 걸 몰랐다"라고 말문을 열었다. 이어 "가끔 자다가 벌떡벌떡 일어난다. 통장 잔고, 애들이 날 바라보고 있는데 어떤 식으로 미래를 열어가야 할까"라며 결국 눈물을 흘렸다.

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누리꾼들의 반응은 싸늘했다. 데뷔 30년 차인 정웅인이 꾸준히 작품 활동을 이어오고 있는 만큼, 생활고 고백에 공감하기 어렵다는 반응이 주를 이뤘다. 현재도 그는 KBS2 대하드라마 '문무' 촬영에 한창이다.

일각에서는 정웅인의 아내가 평소 골프를 즐긴다는 점도 언급했다. 실제 정웅인의 아내는 SNS를 통해 골프를 즐기는 일상을 공개한 바 있다.

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앞서 방송인 도경완이 '가난 코스프레' 논란으로 비판을 받은 바 있어, 연예인의 경제적 어려움 호소에 대한 대중의 반응이 더욱 냉담해진 분위기다.

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도경완, 장윤정 부부는 지난 2024년 서울 용산구의 고급 펜트하우스를 약 120억 원 전액 현금으로 매입하며 엄청난 재력을 드러냈다. 하지만 도경완은 최근 관리비를 아끼기 위해 변기 물을 모아 내리고 에어컨 리모컨 건전지를 빼두는 등 절약 일상을 공개해 역풍을 맞았다.

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한편 정웅인은 지난 2006년 12세 연하 비연예인과 결혼했으며 슬하에 세 딸을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com