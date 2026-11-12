넥슨, 다크 판타지 MMORPG '엠버스 오브 더 언크라운드' 12월 글로벌 테스트

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넥슨이 PC MMORPG 신작 '엠버스 오브 더 언크라운드'의 글로벌 테스트를 통해 해외 시장 공략을 위한 본격적인 담금질에 나선다.

넥슨은 다크 판타지 MMORPG '엠버스 오브 더 언크라운드'의 글로벌 테스트를 한국시간 기준 12월 4일부터 11일까지 진행한다고 12일 밝혔다. 테스트는 스팀을 통해 진행되며, 스팀 상점 페이지에서 참가 신청을 하면 누구나 참여할 수 있다.

'엠버스 오브 더 언크라운드'는 다크 판타지 세계관에 쿼터뷰 시점의 액션과 영지 경영 요소를 결합한 PC MMORPG다. 이용자는 가문의 영주가 돼 영지를 직접 경영하는 한편, 캐릭터를 성장시키고 다양한 전투 콘텐츠를 경험할 수 있다.

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이번 테스트에서는 '폭풍술사', '처형관', '환영검사', '밤 추적자' 등 4종의 클래스를 선택할 수 있다. 6개 지역을 배경으로 메인 스토리를 진행하며 게임의 세계관과 서사를 경험할 수 있고, 전투를 보조하는 '조력자' 시스템과 가문 성장에 따라 캐릭터 능력도 함께 강화되는 성장 구조도 공개된다.

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전투 콘텐츠는 보스 레이드와 이용자 간 대결을 펼치는 아레나가 각각 2종씩 마련된다. 여기에 '군단 침공', '에테르 정화전' 등 다수의 이용자가 참여하는 필드 콘텐츠와 소규모 파티 콘텐츠 '그림자 균열'도 선보인다.

이번 테스트는 지난 6월 스팀 넥스트 페스트에서 공개한 체험판 이후 진행하는 후속 검증 무대다. 당시 해당 체험판은 스팀 넥스트 페스트에서 가장 많이 플레이된 데모 10위권에 진입한 바 있다. 넥슨은 이번 테스트를 통해 전투와 성장 시스템을 비롯한 게임 전반의 완성도를 점검할 것으로 보인다. 함께 공개된 티저 트레일러에는 엘프의 점령으로 폐허가 된 세계의 어둡고 묵직한 분위기와 미지의 인물이 등장해 향후 전개될 이야기에 대한 궁금증을 남겼다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com