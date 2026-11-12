줄리엔강, 2년 만에 '결혼반지 분실' 대참사…♥제이제이 "믿어지지 않아"

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 줄리엔강이 결혼반지를 잃어버리는 뜻밖의 사고를 쳤다. 아내 제이제이는 집 안을 샅샅이 뒤졌지만 반지를 찾지 못했다며 속상한 심경을 털어놨다.

12일 운동 유튜버 제이제이는 자신의 SNS에 "남편이 큰 사고 쳤어요"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 검은색 슈트 차림으로 나란히 선 줄리엔강과 제이제이 부부의 모습이 담겼다. 특히 훤칠한 키와 근육질 몸매를 자랑하는 줄리엔강과 세련된 블랙 슈트 차림의 제이제이가 거울 앞에서 다정하게 포즈를 취하고 있어 눈길을 끈다.

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그러나 두 사람에게는 최근 예상치 못한 일이 벌어졌다고. 제이제이는 "남편이 결혼반지를 잃어버렸어요. 운동하다가"라며 줄리엔강이 소중한 결혼반지를 분실했다고 밝혔다.

그는 "둘 다 너무 속상하지만 피드에 박제를 해야지 받아들이고 보내줄 수 있을 것 같아서"라며 안타까운 마음을 드러냈다.

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제이제이는 결혼 당시 서로에게 끼워줬던 반지 사진까지 공개하며 추억을 떠올렸다. 사진 속에는 빨간색 보석함에 담긴 두 개의 결혼반지와 서로 손을 맞잡고 반지를 끼고 있는 부부의 모습이 담겼다.

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그는 "이참에 좋은 걸로 한 개 더 맞추면 되는 거 아닌가 할 수도 있지만 둘이 처음 나눠 끼면서 설레고 행복했던 기억이 아직도 아련해서 마음에서 놓아주기가 참 쉽지 않아요"라고 털어놨다. 이어 "다시 사더라도 그 반지는 이때의 환생이 아니겠지"라며 결혼반지에 담긴 특별한 의미를 전했다.

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반지는 집 안에서 사라진 듯 보인다고. 제이제이는 "집에서 나간 적이 없고 이틀 사이 없어진 거라 분명 집 어딘가에 있을 확률도 높지만, 최악의 경우 쓰레기통에 들어갔을 수도 있고"라고 설명했다. "중요한 것은 우리 그 자체다. 라고 생각은 하지만 오늘도 '혹시나' 하는 마음에 소파를 뒤집어봐요"라며 아직 반지를 찾기 위해 애쓰고 있다고 밝혔다. 그러면서 "이러다가 나중에 이사 갈 때는 찾을 수 있지 않을까"라며 작은 희망을 드러냈다.

무엇보다 반지를 잃어버린 줄리엔강이 큰 충격을 받은 것으로 전해졌다. 제이제이는 "줄리엔이 정말 많이 속상해해요. 며칠 내내 시무룩하니 풀이 잔뜩 죽어있어서"라며 "본인이 제일 아끼던 물건"이라고 밝혔다. "여기에 뭐라 잔소리는 당연 못하겠고 진짜 잃어버리다니 아직도 믿기지가 않음"이라며 남편을 다그치기보다는 위로하고 있다고 설명했다.

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제이제이는 "그 생각을 하니 줄리엔 마음이 이해가 가서 얼마나 속상할까 싶어 그냥 무한 위로해주고 있어요"라며 남편을 향한 애정을 드러냈다.

결국 두 사람은 당분간 결혼반지 없이 지내기로 했다. 제이제이는 "당분간 결혼반지는 안 끼는(못 끼는) 걸로"라며 "내년에 하나 임시로 다시 맞추면 좋을 텐데 추천하는 예쁜 디자인 있으면 추천해 주세요"라고 덧붙였다.

한편 줄리엔강과 제이제이는 지난 2023년 5월 열애 사실을 공개한 뒤 한 달 만에 약혼 소식을 알렸다. 이후 2024년 5월 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다.

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두 사람은 TV조선 '조선의 사랑꾼'을 통해 결혼 준비 과정과 신혼 생활을 공개했다. 이후에도 SNS와 유튜브를 통해 운동과 여행 등 일상을 공유해 왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com