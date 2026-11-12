“김수현, 故 김새론과 사귄 것 맞다” 김세의, 법정서 소리지르다 제지 당해

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] 유튜버 김세의 가로세로연구소(가세연) 대표가 배우 김수현의 명예훼손 혐의 첫 재판에서 고(故) 김새론과의 교제 의혹을 다시 꺼내며 기존 주장을 굽히지 않았다.

지난 11일 서울중앙지법 형사합의26부(부장판사 이현경)는 정보통신망법 위반(명예훼손) 및 성폭력처벌법 위반 등의 혐의로 구속기소된 김세의 대표의 첫 공판을 진행했다.

이날 김세의 대표는 법정에서 "두 사람의 교제는 사실이고 녹취 파일 역시 조작이 아니다"라며 혐의를 부인했다. 발언 도중 목소리가 커지자 재판부는 "소리 지르지 말라", "계속되면 제지하겠다"고 주의를 주기도 했다.

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김세의 대표는 구속 상태에서는 관련 자료를 확인하거나 취재 활동을 이어가기 어렵다며 보석 허가도 요청했다. 그는 "온전한 상태로 월드스타 김수현씨와 법정 다툼을 하고 싶다"고 호소했다.

또한 증인으로 출석한 김수현에게 직접 질문하겠다는 의사도 밝혔지만, 재판부는 "변호인을 통해 질문하라"며 받아들이지 않았다. 이후 김세의 대표에게 퇴정을 명하면서 두 사람의 법정 대면은 이뤄지지 않았다.

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김수현은 이날 오후 법원에 출석해 약 4시간 30분 동안 비공개 증인신문을 받았다. 성폭력처벌법 위반 혐의가 포함된 사건인 만큼 재판부는 사생활 보호 등을 고려해 증인신문을 비공개로 진행한 것으로 전해졌다.

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김세의 대표는 지난해 3월 가세연 방송을 통해 김수현이 미성년자였던 김새론과 교제했다고 주장했다. 이후 김수현 측의 채무 변제 압박이 김새론의 사망에 영향을 미쳤다는 취지의 내용도 유포한 혐의를 받고 있다.

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이와 함께 인공지능(AI)으로 조작한 김새론의 음성을 공개해 김수현의 명예를 훼손하고, 사적인 사진과 자료를 공개할 것처럼 협박한 혐의도 적용돼 지난 6월 구속기소됐다.

한편 김수현 측은 가세연이 공개한 관련 영상에 대해 삭제 및 게재 금지 신청을 한 상태다. 김세의 대표의 다음 공판은 오는 13일 진행될 예정이다.

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tokkig@sportschosun.com