[SC현장] "다양한 인간군상 담았다"…'폭설' 테토 김윤석과 에겐 구교환의 대환장 인계인수(종합)

12일 용산CGV에서 열린 영화 '폭설'의 언론 시사회. 구교환, 홍의정 감독, 김윤석이 포토타임을 갖고 있다. 용산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.12/

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[스포츠조선 조지영 기자] 섬뜩하다가 웃기고 심지어 짠내까지 나는 스릴러가 이른 겨울 극장을 찾았다.

12일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 미스터리 스릴러 영화 '폭설'(홍의정·박선우 감독, 루이스픽쳐스 제작) 언론 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 한평생 설오역을 지켜온 역장 갑수 역의 김윤석, 폭설을 뚫고 갑수를 찾아온 후임 역무원 현택 역의 구교환, 그리고 홍의정 감독이 참석했다.

'폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장과 새로 온 후임 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 외부와 단절된 공간에서 생존을 위해 버텨야 하는 두 인물의 미묘하게 변화하는 관계에 초점을 맞춘 영화다. 연출을 맡은 홍의정 감독은 2020년 개봉한 전작 '소리도 없이'에 이어 '폭설' 역시 익숙한 스릴러의 문법을 따르기보다 극한 상황에 놓인 인물들의 반응과 관계에서 펼쳐지는 긴장과 유머를 끌어내 쫄깃한 스릴러를 완성했다.

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뿐만 아니라 '폭설'은 2021년 개봉한 '모가디슈'(류승완 감독)에서 호흡을 맞췄던 김윤석, 구교환이 5년 만에 '폭설'로 재회해 화제를 모았다. '폭설'에서는 팽팽한 2인극 심리전을 펼친 김윤석과 구교환은 좁고 고립된 기차역이라는 공간에서 정면으로 부딪히는 서사와 캐릭터로 극강의 긴장감을 유도했다.

12일 용산CGV에서 열린 영화 '폭설'의 언론 시사회. 김윤석이 질문에 답하고 있다. 용산= 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.11/

이날 김윤석은 "떠나는 사람과 머무를 사람을 집약시킨 이야기가 이 영화다. 이건 세대의 이야기도 하다. 신세대와 구세대, 더 나아가서는 아버지와 아들의 이야기다. 우리가 나아가야 할 사회의 문제다"며 "실제 눈이 많이 온 날 촬영했는데 너무 추워서 말도 할 수 없었다. 너무 추워서 화가 나더라. 화장실도 갈 수 없었다. 이렇게 추운 날에도 촬영을 해야 하나 싶었는데 찍어둔 사진과 영상이 너무 멋있더라. 그래서 이 영화에 안심을 했다"고 설명했다.

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그는 "예전에 연극할 때 '사람이 나오는데 어떻게 재미가 없을 수 있느냐'라는 말을 했다. '폭설'이라는 영화를 통해 여러 인간군상을 담으려고 했다. 인간의 나약한 모습이 제대로 조명됐다면 나는 만족할 것 같다"고 자평했다.

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12일 용산CGV에서 열린 영화 '폭설'의 언론 시사회. 구교환이 질문에 답하고 있다. 용산= 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.11/

구교환은 "캐릭터를 대표하는 의상을 입는 것을 좋아하는 편이다. 의상고 소품에 많은 도움을 받은 것 같다. 역무원 옷을 입게 되면 그 인물로 들어가는 기분이었다. 역무원 옷이 꽤 잘 어울렸던 것 같다. 그 옷이 너무 마음에 들어서 소품팀에 말해 옷을 가져갔다. 나중에 기회가 된다면 다시 한 번 제복을 입고 싶다"고 말했다.

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'모가디슈' 이후 다시 한번 호흡을 맞춘 소회도 특별했다. 구교환은 김윤석과 호흡에 대해 "매 순간 감탄이었다. 김윤석 선배와 대사를 주고 받는다는 게 신기했다. 영화 장면 중 독백이 있는데 긴장을 많이 했다. 그런 내 모습을 보면서 '오늘은 너의 날이야'라며 응원해줬다. 현장에서 큰 선배였고 어른이었다"며 곱씹었다.

이에 김윤석은 "테토, 에겐 이야기도 있지 않나? 구교환은 에겐에 가까운 사람인데, 에겐의 모습으로 있다가 감당할 수 없는 힘이 있더라. 비수를 찌르는 듯한 힘이 있었다. 짜릿한 전율이 이 작품을 하면서 느꼈다. 다시 구교환과 또 만나고 싶더라"며 "지금 시리즈를 찍고 있는데 그 작품에서는 김선호와 호흡을 맞추고 있다. 하지만 지금 '폭설' 현장이기 때문에 구교환이 1등이다. 추후 김선호와 현장을 나갈 땐 김선호가 1등이다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

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12일 용산CGV에서 열린 영화 '폭설'의 언론 시사회. 홍의정 감독이 질문에 답하고 있다. 왼쪽부터 구교환, 김윤석, 홍의정 감독. 용산= 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.11/

홍의정 감독은 '폭설'을 연출하게 된 이유로 "첫 번째 영화를 했던 프로덕션에서 이 시나리오를 오래 가지고 있었다. 내가 모니터를 해주기도 했다. 그 당시엔 내가 다른 작업을 하고 있어서 내 작업이 될 줄 몰랐다. 이후에 내가 제안이 들어왔고 김윤석, 구교환 두 배우가 합류한다고 해서 어떻게든 이 작품을 하고 싶었다"며 "사람이 극한에 몰렸을 때 나오는 반응에 관심이 많다. 이 두 배우는 그러한 반응을 잘 담을 수 있을 것 같았다. 내가 이 작품에서 바랐던 방향성을 배우들을 통해 잘 가져갈 수 있었던 것 같다"고 밝혔다.

홍의정 감독은 촬영 초반 중도 하차한 박선우 감독에 대해서도 언급했다. 그는 "박선우 감독은 건강상의 이유로 초기에 하차했고 내게 좋은 제안이 왔다. 전반적인 촬영과 후반 작업도 내가 하게 됐다"고 답했다.

'폭설'은 김윤석, 구교환, 박수영, 노윤서가 출연했고 '소리도 없이'의 홍의정 감독과 박선우 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 18일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com