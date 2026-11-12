남보라, 5개월 子 외모 논란 종결 "♥남편만 닮았다고...결국은 내 피"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 남보라가 남편 판박이로 알려진 아들이 자신을 닮았다는 말을 처음 듣자 "내 피다"라며 뿌듯함을 드러냈다.

12일 유튜브 채널 '남보라의 인생극장'에서 피부 관리를 위해 피부과를 찾은 남보라의 모습이 공개됐다.

영상 속 남보라는 피부과 전문의와 피부 상태에 대해 이야기 하던 중 전문의는 "아들이 보라 님과 똑같다"라고 말했다.

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자신과 아들이 닮았다는 이야기를 처음 들은 남보라는 "진짜냐. 나 닮았다는 이야기는 거의 못 들었다"라며 놀랐다. 이에 전문의는 "댓글에 가끔 남편 닮았다는 이야기가 있더라"라면서 "눈매 때문에 엄마 닮았다는 말을 못 들어본 것 같다. 그 외 다른 부분들은 엄마 판박이다"라고 설명했다.

기분이 좋아진 남보라는 "오늘부터 외모 논란이 종결될 것 같다. 내 피다"라며 아들이 자신을 닮았다는 말에 뿌듯함을 드러내 웃음을 안겼다.

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남보라는 지난해 5월 동갑내기 비연예인 남편과 결혼했으며, 지난 6월 아들을 출산했다.

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anjee85@sportschosun.com