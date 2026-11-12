송은이, 키 154cm인데 몸무게 60kg "몸 아파 감량 시작, 8개월간 3kg 뺐다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 송은이가 건강을 위해 다이어트 중인 근황을 공개했다. 한 달에 500g 감량을 목표로 천천히 체중을 줄이고 있다는 그는 현재까지 3kg을 감량했다고 밝혀 눈길을 끌었다.

지난 11일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '세상엔 맛있는 게 너무 많아.. 타고난 고무줄 몸무게 고경표의 다이어트 꿀팁은!?'이라는 제목의 '비밀보장' 595회 영상이 공개됐다.

이날 송은이와 김숙은 신인 배우라는 사연자의 다이어트 고민을 듣고 공감하며 다양한 이야기를 나눴다. 대화 도중 김숙은 송은이에게 "언니도 60kg 유지하고 있지 않냐"고 물었다. 이에 송은이는 "나? 요즘에 3kg 정도 빠졌다"고 답해 관심을 모았다.

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그러자 김숙은 과거 방송에서 자신의 몸무게를 언급했다가 뜻밖의 화제를 모았던 일을 떠올렸다. 그는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 출연 당시 유재석의 몸무게가 60kg이라는 말을 듣고 "나랑 똑같네!"라고 반응했던 상황을 언급했다. 이어 "그 잠깐 스쳐 지나간 말이 기사가 너무 났다"며 민망한 기색을 보였다.

이를 들은 송은이는 "너무 웃기다. 알지 않냐. 난 아침에 눈뜨면 김숙 기사 쳐본다. 이 기사가 너무 웃긴 거다"라고 너스레를 떨며 절친다운 입담을 뽐냈다.

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이에 김숙은 자신의 몸무게를 둘러싼 보도에 대한 솔직한 속내를 털어놨다. 그는 "나는 솔직히 60kg가 창피한 게 아니라 정확하게 '제가 60kg 아닙니다' 이럴 수도 있는데 또 크게 차이가 안 난다"고 설명했다.

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이어 "'나 57kg이야!'라고 하기엔 3~4kg이 무슨 차이냐. 그냥 가만히 있기는 한데, 아무튼 몸무게가 사람을 예민하게 만든다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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이후 송은이는 자신의 다이어트 계획도 구체적으로 공개했다. 그는 "나는 건강 때문에 조금 뺀 거다. 내년까지 더 뺄 거다. 4월부터 조금씩 빼서 3kg 뺀 거다. 한 달에 500g 목표"라고 밝혔다. 빠른 감량보다는 무리하지 않고 꾸준히 체중을 줄이는 방식으로 관리하고 있다는 설명이다.

이를 들은 김숙은 "너무 천천히 뺀 거 아니냐"고 반응해 웃음을 안겼다. 그러나 송은이는 자신의 경험을 바탕으로 확고한 다이어트 소신을 드러냈다. 그는 "내가 예전에 한 번에도 빼봤는데 한 달에 2~3kg 빼면 무조건 요요 온다. 4~5kg 찐다"고 말했다.

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또한 송은이는 "내가 60.5kg를 찍고 내려왔다. 내 키에 60.5kg면 아프다"고 털어놓으며 체중 감량을 결심한 이유를 설명했다.

건강을 위해 무리하지 않는 속도로 꾸준히 관리하고 있다는 송은이. 여기에 김숙의 거침없는 농담이 더해지면서 두 사람의 유쾌한 대화가 웃음을 자아냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com