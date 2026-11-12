곽선영, 어린 아들과 탄 엘베 추락 사고 "7층→4층까지 떨어져" ('거장항준')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 곽선영이 "어린 아들과 탄 엘리베이터가 7층에서 4층까지 추락했다"라며 아찔한 사고를 최초 공개한다.

12일 방송되는 SBS '거장항준' 5회에는 허성태, 곽선영, 이민기가 게스트로 출격하는 가운데, 곽선영이 엘리베이터 추락 경험을 털어놓아 모두를 깜짝 놀라게 한다.

이날 곽선영은 "어린 아들과 탄 엘리베이터가 7층에서 4층까지 추락했다"라며 아찔했던 사고를 고백한다. 이어 "덜컹하는 순간 갑자기 확 떨어지다가 우당탕탕 하고 뭔가 걸리는 느낌"이라며 당시의 긴박했던 상황을 생생하게 전한다고. 특히 "엘리베이터 숫자가 바뀌는 순간이 아직도 슬로모션으로 기억에 남아 있다"라는 말로 충격적인 경험담을 전해 현장을 술렁이게 한다.

Advertisement

곽선영은 사고 직후 침착하게 119에 신고하고 비상벨을 누른 데 이어, 음악까지 틀어놓고 구조를 기다렸다고 밝혀 놀라움을 안긴다. 이에 장항준이 "거의 간호사급인데?"라며 감탄하자, 송은이 역시 "응급구조사의 매뉴얼 같다"라며 혀를 내두른다고. 곽선영은 "어떤 사고가 나면 당황하는 사람이 있는가 하면 저는 차분해지는 타입"이라며 침착한 성격과 위기 대처 능력을 드러내 이목을 집중시킨다.

이처럼 섬뜩한 추락 경험부터 모두를 경탄하게 한 곽선영의 초침착 대응까지, 듣는 이들의 손에 땀을 쥐게 할 생생한 에피소드에 관심이 쏠린다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com