[공식] 정지환, 우다비 전 남친 된다…'봄 내음보다 너를' 합류

사진 제공=키이스트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정지환이 KBS 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙'에 출연한다.

KBS 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙'은 누구나 한 번쯤 자신의 삶 속에서 마주했던 '그 노래'를 출발점으로 사랑과 이별, 성장 등의 순간을 총 8편의 독립적인 이야기로 풀어낸다.

정지환은 그 첫 번째 이야기인 '사운드:트랙-봄 내음보다 너를'(극본 이사하, 연출 김영준)에 합류한다. 해당 작품은 반려묘 하루를 떠나보낸 싱어송라이터 나은(우다비 분)이 하루의 마지막 말을 듣기 위해 동물 언어 통역기를 판매하는 잡화점을 찾아가면서 벌어지는 일을 그린다.

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정지환은 극 중 나은의 전 남자친구 승훈 역을 맡았다. 승훈은 반려묘 하루에게 늘 우선순위를 내주며 나은의 두 번째 자리에 머물렀던 인물이다. 나은과 헤어진 후에도 이별을 받아들이지 못하고 관계를 이어가려는 승훈의 복잡한 감정을 정지환은 섬세한 연기로 그려낼 예정이다. 특히 우다비와의 연기 호흡을 통해 두 사람 사이에 오가는 복잡하고 미묘한 감정선을 입체적으로 표현하며 극의 재미와 몰입도를 높일 전망이다.

그간 정지환은 드라마 '하이에나', '바람과 구름과 비', '허쉬', '눈물의 여왕', '지금 거신 전화는', 영화 '봄날' 등에 출연해 다양한 캐릭터를 소화하며 연기 스펙트럼을 넓혀왔다. 여기에 오는 14일 첫 방송을 앞둔 KBS2 새 대하드라마 '문무'에서 연개소문(장혁 분)의 차남 연남건 역으로 출연을 확정 지으며 활발한 작품 활동을 이어가고 있다. 현대극과 사극을 넘나들며 새로운 모습을 선보일 정지환의 계속되는 활약에 기대가 모인다.

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한편, 정지환이 출연하는 KBS 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙-봄 내음보다 너를'은 오는 18일 오후 9시 50분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com