'재혼' 오윤아, 발리 허니문서 비키니 자태..46세 안 믿기는 몸매

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 오윤아가 발리에서 비키니 자태를 뽐냈다.

오윤아는 12일 자신의 SNS에 "너무 행복했던 아난타라우붓"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 오윤아는 발리의 고급 리조트에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 인피니티 풀에서는 브라운 컬러의 비키니를 입고 수영을 즐기는 모습이다. 군살 없이 늘씬한 몸매가 시선을 사로잡는다. 또 다른 사진에서는 감각적인 휴양지 패션으로 포즈를 취하며 색다른 매력을 드러냈다.

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앞서 발리에서 웨딩드레스를 입은 모습을 공개해 화제를 모았던 오윤아는 이번에도 밝은 표정과 아름다운 휴양지 일상으로 관심을 모으고 있다.

한편 오윤아는 2015년 이혼한 뒤 발달장애가 있는 아들 민 군을 홀로 양육해 왔다. 이후 지난 7월 4세 연하의 비연예인 남성과 혼인신고를 마치고 재혼 소식을 알려 많은 축하를 받았다. 별도의 신혼여행 소식은 전해지지 않았던 가운데, 발리에서 휴가를 즐기는 모습이 공개되면서 뒤늦게 허니문을 만끽하고 있는 것인지 궁금증을 자아낸다.

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jyn2011@sportschosun.com