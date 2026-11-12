윤하, 비밀리에 준비하던 신곡 정보 KBS가 유출…컴백 준비 중 허탈

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 윤하가 비밀리에 준비하던 신곡의 존재가 뜻밖의 경로로 알려지자 허탈한 심경을 드러냈다. 팬들에게 깜짝 공개하려던 것으로 보이는 신곡 정보가 KBS 음원 심의 결과에 먼저 등장했기 때문이다.

윤하는 지난 11일 자신의 SNS에 "아무리 비밀로 하면 모해,, 결국 kbs가,, (말을 잇지 못하며)"라는 짧은 글을 게재했다.

별다른 설명 없이 남긴 글이지만 배경에는 KBS의 음원 심의 결과가 있었다.

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최근 공개된 KBS 음원 심의 결과에는 윤하의 신곡으로 추정되는 '필사적필사(The only manuscript)'가 나란히 이름을 올렸다. 심의 목록 143번과 144번에는 각각 '필사적필사(The only manuscript)_JP', '필사적필사(The only manuscript)_KR'이 기재돼 눈길을 끌었다.

일본어 버전과 한국어 버전으로 구분된 두 곡 모두 심의 결과 '적격' 판정을 받았다.

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작업에 참여한 음악인들의 이름도 함께 공개됐다. 심의 결과에 따르면 두 버전 모두 윤하가 직접 작사를 맡았고 작곡에는 공동으로 이름을 올렸다. 편곡 역시 윤하가 담당한 것으로 기재돼 있다.

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신곡 제목부터 한국어·일본어 버전의 존재, 작사·작곡·편곡 참여자까지 공개되면서 윤하가 준비 중인 음악 작업의 일부가 예상보다 일찍 드러난 것. 윤하 역시 "아무리 비밀로 하면 모해"라며 KBS를 언급하는 유쾌한 반응을 보인 것으로 풀이된다.

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이번 소식은 윤하가 최근 14년간 몸담았던 소속사와 결별하고 법적 분쟁을 이어가는 가운데 전해졌다는 점에서 더욱 관심을 모은다.

앞서 윤하는 지난 10월 26일 전 소속사 C9엔터테인먼트(씨나인이엔티)와의 전속계약 종료 사실을 공식적으로 알렸다. 윤하 측은 장기간 이어진 정산금 미지급 문제로 소속사에 시정을 요구했지만 해결되지 않아 지난 9월 계약 해지를 통보했다고 밝혔다. 계약 해지 효력은 9월 14일 발생한 것으로 전해졌다.

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이와 함께 윤하는 전 소속사를 상대로 약 9억5000만원 규모의 정산금 청구 소송도 제기했다.

당시 윤하는 자신의 SNS에 "반갑지 않은 일이 생기긴 했지만 하나씩 정리하며 여러분들을 만나러 가겠다"며 "좋은 음악과 무대로 꼭 보답하겠다"고 밝힌 바 있다. 또 "저는 괜찮습니다"라는 말로 팬들을 안심시키기도 했다.

윤하는 2004년 일본에서 먼저 데뷔한 이후 한국과 일본에서 음악 활동을 이어온 가수다. 이번 신곡으로 추정되는 곡 역시 한국어와 일본어 버전이 함께 심의를 통과했다는 점에서 눈길을 끈다. '비밀번호 486', '기다리다', '사건의 지평선' 등 수많은 히트곡으로 사랑받아 온 윤하가 이번에는 어떤 음악으로 돌아올지 관심이 집중된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com