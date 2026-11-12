‘편스토랑’ 김태술♥박하나 “처음 만났을 때부터 결혼 생각”

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[스포츠조선 정유나 기자] '신상출시 편스토랑' 이유리와 박하나의 결혼스토리가 공개된다.

11월 12일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 원조 대용량 여신 이유리의 도파민 터지는 하루가 공개된다. 이날 이유리는 같은 작품에 출연 이후 10년째 인연을 이어오고 있는 절친 동생 박하나를 초대한다. 안방극장을 사로잡은 대표 악녀 배우 두 사람이 달달한 결혼 스토리를 공개한다고 해 '편스토랑' 본 방송이 주목된다.

이날 공개되는 VCR 속 이유리는 절친 동생 박하나를 위해 직접 맞춘 가래떡으로 요즘 SNS에서 핫한 메뉴를 만들었다. 원조 대용량 여신답게 철판을 가득 채우고도 넘치는 엄청난 양의 요리였다. 이에 박하나가 "역시 언니"라며 혀를 내둘렀을 정도. 과연 박하나가 깜짝 놀란 자칭 '유행왕' 이유리의 대용량 요리는 무엇일까.

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또 이유리와 박하나는 각자의 결혼 스토리를 공개했다. 2010년 결혼한 이유리는 올해로 벌써 결혼 16년 차라고. 누가 먼저 결혼하자고 했냐는 박하나의 질문에 이유리는 "내가 혼자 고민하다가 결혼하고 싶다고 말했다. 사귀고 있는 것도 아닌데"라고 해 모두를 깜짝 놀라게 했다. 이유리가 사귀기도 전에 결혼 고백부터 한 이유는 무엇일까. 남편은 어떤 반응을 보였을까.

한편 박하나는 2025년 전 농구선수 김태술과 결혼에 골인해 달달한 신혼을 즐기고 있다고. 박하나는 김태술과의 첫 만남을 떠올리며 "처음 만났을 때부터 이 사람과 결혼을 생각했다"라고 말했다. 또 박하나는 이날 이유리와 함께 만든 음식을 꼼꼼하게 포장하며 "남편, 내가 가서 맛있는 거 해줄게"라고 애교 넘치는 멘트를 날리며 남다른 애정을 과시해 웃음을 줬다.

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안방극장을 휘어잡는 대상 배우이자, 사랑하는 사람 앞에서는 솔직 과감한 직진녀 이유리, 그리고 절친 박하나 두 사람의 결혼 스토리는 11월 12일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만나볼 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com