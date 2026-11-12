에이티즈 "8명이라 8주년 더 의미, 이 시점에서 우리만의 무기 꺼냈다"

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈가 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 컴백 소감과 함께 이번 신보를 소개했다.

에이티즈는 12일 서울 강남 노보텔 앰배서더에서 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6' 간담회를 열고 "여덟 명이다 보니 8주년이 의미 있었다"라며 "이 시점에서 우리 만의 무기하고 싶었다"라고 했다.

에이티즈가 가요계에 컴백하는 것은 지난 6월 발매한 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5' 이후 약 5개월 만이다. 당시 타이틀곡 '배드'가 신드롬급 인기를 누리며 장기 흥행을 이어간 가운데, 에이티즈는 이번 신보를 통해 '배드' 열풍을 이어가겠다는 각오다.

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홍중은 "벌써 미니 15집이라더라. 그래도 신곡을 발표할 때마다 여전히 긴장되고, 반응도 궁금하고 그렇다. 이번에 더 많은 분이 기대해주시는 것 같아, 멋진 활동으로 기대에 부응하겠다"라고 컴백 소감을 밝혔다.

이번 앨범에서 에이티즈는 익숙한 방식과 틀에 머무르지 않고, 자신들을 규정해 온 한계에 과감히 부딪힌다. 에이티즈가 가장 에이티즈다운 방식으로 다시 증명하는 과정으로, 무언가를 지키기 위해 멈춰 서는 것이 아닌, 스스로의 한계를 깨뜨리는 순간의 폭발적인 에너지를 통해 아이덴티티와 존재감을 더욱 선명하게 보여주는 앨범이다.

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윤호는 "그동안 데뷔 때부터 쌓아온 저희 세계관과 정체성을 퍼포먼스와 더불어 뮤직비디오에도 담았다"고 설명했다.

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타이틀곡 '업'은 에이티즈가 가진 강렬함과 에너지를 가장 직관적인 방식으로 구현한 곡으로, 이미 완성된 정체성에 머무르는 것이 아니라 그 에너지를 발판 삼아 또 한 번 위를 향해 나아가겠다는 에이티즈 현재를 담아냈다.

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산은 "멈춤도 경계도 없이 스스로 한계를 뛰어 넘은 열기를 담았다. 가장 높은 곳까지 이상을 넘어가겠다는 포부를 담았다"고 곡을 소개했다.

홍중도 "올해 시작하면서 다짐한 게 '세 번의 컴백을 잘 해보자'였다. 타이트한 시간일 수도 있지만, 열심히 해보자고 했다. 7년 계약 이후 처음 맞이하는 해이기도 하고, 여덟 명이다 보니까 8주년이 의미 있었다"고 말했다.

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이어 "이 시점에서 에이티즈 만이 할 수 있는 강렬한 무대가 뭘 지를 고민했다. 8년이 됐지만 여전히 미래를 향하고 있고, 에이티즈가 가장 잘 보여줄 수 있는 강렬한 퍼포먼스를 보여주고자 했다. 에이티즈가 여전히 위를 바라보고 있고, 치열하게 나아가려는 포부였다"고 전했다.

에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6'는 13일 오후 2시 각종 음원 사이트를 통해 발표된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com