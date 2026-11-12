차예련, '학폭 의혹'에 20년 지인 등판 “배우들 중 가장 인정 많아”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 차예련을 둘러싼 학교폭력 의혹과 인성 논란이 계속되는 가운데, 오랜 시간 그를 곁에서 지켜본 지인이 공개적으로 응원의 뜻을 전했다.

지난 11일 차예련의 개인 계정의 한 게시물에는 약 20년 동안 인연을 이어왔다는 미용실 원장의 댓글이 올라왔다.

해당 지인은 최근 차예련을 향해 쏟아지는 부정적인 반응에 안타까움을 나타내며 "밑에 달린 댓글들이 참으로 안타깝다"고 운을 뗐다.

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이어 "(차예련은) 제가 아는 어떤 배우보다 인정도 많고 열심히 살고 있다. 좋은 일에는 항상 솔선수범하고 스태프들과도 오랜 시간 좋은 인연을 잘 맺고 있는데 갑자기 인성 문제가 불거지다니"라고 적었다.

그러면서 "단편적인 사건들로 그 사람의 인생에 돌을 던지는 건 너무나 가혹하다. 저는 지금의 차예련을 진심으로 응원한다"고 덧붙이며 변함없는 신뢰를 드러냈다.

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앞서 차예련은 지난달 29일 한 온라인 커뮤니티에 게시된 학교폭력 폭로 글로 논란에 휩싸였다. 작성자가 1985년생 배우를 지목하며 중학교 시절 폭행과 괴롭힘을 당했다고 주장했고, 일부 누리꾼들이 관련 정보를 토대로 차예련을 거론하면서 의혹이 확산됐다.

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이후 온라인상에서는 골프장과 미용실, 식당 등에서 차예련을 만났다는 이들의 경험담까지 등장하며 인성 논란으로 번졌다. 다만 해당 내용들 역시 사실관계가 확인되지 않은 주장이다.

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차예련의 소속사는 학교폭력 의혹을 전면 부인하며 사실무근이라는 입장을 밝혔다. 또한 "악의적인 허위사실 유포 및 인신공격에 대해서는 관련 자료를 철저히 확보하고 법률 검토를 거쳐 책임 있게 대응하겠다"고 경고했다.

tokkig@sportschosun.com