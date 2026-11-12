이창동 감독, 조여정 캐스팅한 이유 밝혔다 "지적이면서 자의식 강해, 밝고 성실하다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 이창동 감독이 배우 조여정을 영화 '가능한 사랑'에 캐스팅한 특별한 이유를 밝혔다.

지난 11일 유튜브 채널 '이동진의 파이아키아'에는 '이창동 감독과 되짚어 보는 [가능한 사랑]'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개된 영화 '가능한 사랑'의 연출을 맡은 이창동 감독이 출연해 작품에 얽힌 다양한 이야기를 나눴다.

이날 이동진 평론가는 주연 배우 조여정의 캐스팅에 주목했다. 그는 "캐스팅이 굉장히 의외였다"며 "근데 이 영화를 보면서 느낀 건 조여정 씨가 '기생충'과도 같은 훌륭한 영화가 있긴 했지만, 아직도 발견되지 않은, 능력에 비해 과소평가된 배우 같다고 생각했다"고 평가했다.

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이어 "어떻게 캐스팅하게 된 건지, 이 인물은 왜 조여정 씨가 해야 하는지, 촬영할 땐 어떠셨는지 궁금하다"고 질문했다.

이에 이창동 감독은 조여정이 연기한 예지 캐릭터를 언급하며 캐스팅 배경을 설명했다. 그는 "밝은 이미지였다. 역할 자체가 지적이면서 자의식이 강한 인물"이라고 소개했다.

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이어 "배우 이미지로 판단하기 어렵지만, 조여정 씨가 바로 그런 배우라고 생각했다. 지적이며 자의식 강하고 자기 일에 굉장히 성실하고 열심한 사람, 또 밝은 이미지. 조여정 씨가 자연스럽게 떠올랐다. 제가 먼저 연락을 했다"고 밝혔다.

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캐릭터가 지닌 지적인 면모와 강한 자의식, 자신의 일에 대한 성실함은 물론 밝은 분위기까지 조여정이 가진 여러 면모가 예지라는 인물과 잘 맞아떨어졌다는 설명이다. 특히 이창동 감독이 직접 조여정을 떠올리고 먼저 연락했다는 사실이 눈길을 끌었다.

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한편 이창동 감독의 신작 '가능한 사랑'은 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다. 조여정은 해고 노동자의 삶을 조명하는 다큐멘터리를 촬영하는 감독 예지를 연기했다.