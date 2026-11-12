에이티즈 여상 "신곡 킬링파트 맡았는데…전작 '배드' 산 때문에 부담"

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈 여상이 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 에이티즈(ATEEZ) 여상이 이번 신곡 '업'에서 킬링파트를 맡은 소감을 밝혔다.

에이티즈 여상은 12일 서울 강남 노보텔 앰배서더에서 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6' 간담회를 열고 "이번 곡에서 킬링파트라 감사하다"라며 "전작 '배드'에서 산이가 너무 잘 해줘서 부담이 없다면 거짓말"이"라고 했다.

이번 신보 타이틀곡 '업'은 에이티즈가 가진 강렬함과 에너지를 가장 직관적인 방식으로 구현한 곡으로, 이미 완성된 정체성에 머무르는 것이 아니라 그 에너지를 발판 삼아 또 한 번 위를 향해 나아가겠다는 에이티즈 현재를 담아냈다.

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산은 "멈춤도 경계도 없이 스스로 한계를 뛰어 넘은 열기를 담았다. 가장 높은 곳까지 이상을 넘어가겠다는 포부를 담았다"고 곡을 소개했다.

곡을 처음 들었을 당시를 떠올리기도 했다. 성화는 "데뷔 때부터 해온 이야기를 담은 것 같다. 동시에 지금 저희의 포부를 담은 것 같았다. 데뷔 때와 다르지 않다는 것을 강조했다. 또 해적 콘셉트도 명확하게 그렸다"며 고개를 끄덕였다.

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포인트 퍼포먼스도 짚었다. 우영은 "마지막 후렴 쪽에 여상이가 나오는 댄스 브레이크 구간이 있는데, 이 구간이 이 곡의 웅장함을 가장 잘 나타낸 것 같다"며 만족감을 드러냈다.

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특히 전작에서 산의 '배드' 챌린지가 신드롬급 인기를 누렸던 만큼, 이번 킬링파트를 맡게 된 여상의 어깨도 무거울 것으로 보인다.

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먼저 "킬링파트라고 언급해 줘서 고맙다"는 여상은 "댄스 브레이크를 맡게 됐는데, 에이티즈 퍼포먼스는 마지막에 화려하게 보여주는 게 큰 일이라 생각했다. 킬링파트가 아니라도, 킬링파트였어도, 책임감 있게 할 것이다. '배드' 때 산이가 잘 소화해 줘서, 부담감이 없다면 거짓말이?瑁嗤? 저 또한 에이티즈가 빛을 발할 수 있게 노력했다"고 말했다.

그러면서도 "이번 곡의 모든 파트가 킬링파트로 봐도 될 것 같다"라고 덧붙였다.

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에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6'는 13일 오후 2시 각종 음원 사이트를 통해 발표된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com