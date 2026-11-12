에이티즈 "'배드'로 꿈 같은 나날들, 음식점서 서비스도 받았다"

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈 산이 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 전작 '배드'로 큰 사랑을 받은 것에 감사함을 표했다.

에이티즈는 12일 서울 강남 노보텔 앰배서더에서 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6' 간담회를 열고 "'배드'로 꿈 같은 나날들을 보내는 중"이라며 "음식점에서 서비스도 받았다"라고 했다.

에이티즈가 가요계에 컴백하는 것은 지난 6월 발매한 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5' 이후 약 5개월 만이다. 당시 타이틀곡 '배드'가 신드롬급 인기를 누리며 장기 흥행을 이어간 가운데, 에이티즈는 이번 신보를 통해 '배드' 열풍을 이어가겠다는 각오다.

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먼저 전작 '배드'가 대중적으로 사랑을 받은 것에 우영은 "국내에 계신 대중 분들이 정말 많이 알아봐 주셔서 너무 감사함을 느낀다. 소소한 이점이 있더라. 음식점에서 서비스를 주시기도 했고, 반갑게 인사해 주시기도 했다"고 웃었다.

'배드' 챌린지 주인공으로 꼽히는 산은 "정말 꿈 같은 나날을 보내고 있다. 어떤 예능 촬영이나, 인터뷰 촬영를 가면 '해외에서 얼마나 잘 된 그룹인가'에 대해 설명할 일이 많았다. 이제는 에이티즈라고 하면 다들 바로 알아봐 주셔서 꿈 같은 나날들이다. 이번 앨범에서도 혼신의 힘 갈아서 멋진 모습 보여드리?募?라고 말했다.

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에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6'는 13일 오후 2시 각종 음원 사이트를 통해 발표된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com