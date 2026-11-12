"테니스공만한 뇌종양 8cm"...빽가, 부모님 보자마자 주저앉아 오열

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 코요태 빽가가 과거 8cm 크기의 뇌종양을 진단받고도 부모님에게 쉽게 알리지 못했던 안타까운 사연을 공개했다.

12일 MBN 측은 "빽가, 뇌종양 사실을 부모님께 차마 말하지 못한 이유?!"라는 제목의 '속풀이쇼 동치미' 예고편을 공개했다.

빽가는 지난 2009년 뇌종양 진단을 받았던 당시를 떠올리며 "지름이 8cm짜리 테니스공만 한 게 들어 있다고 했다"라고 말해 충격을 안겼다.

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그는 "조금 위험한 게 뼈까지 다 썩어서 뼈를 다 뜯어내야 한다고 하더라"며 "지금 왼쪽 두개골 뼈가 없다. 의료용 붙여놓고 피스로 박아 놓은 상태"라며 당시 종양이 얼마나 심각했는지 전했다.

큰 병원으로 가라는 말을 듣고 집으로 향하던 빽가는 "죽을 수도 있다고 하니까 너무 무서워 혼자 많이 울었다"라며 "엄마한테 뇌종양이라고 말할 수 없어 숨기려고 했다"고 털어놨다.

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이후 기자에게 연락받은 빽가는 부모가 기사로 먼저 소식을 접할까 걱정해 보도 전 사실을 알리기로 했다. 다만 부모가 놀랄까 봐 머리에 난 뾰루지를 째는 가벼운 수술이라고 둘러댔다.

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결국 뇌종양 진단 소식이 기사로 알려진 뒤 부모와 마주한 빽가는 태연한 척하려 했지만, 부모님과 눈이 마주치자마자 주저앉아 눈물을 쏟았다

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빽가는 "진단받고 엄마한테 제일 먼저 전화하고 싶었다. 2주 가까이 아무한테도 말을 못 하고 있었다"라면서 "엄마, 아빠 얼굴을 보니까 서럽기도 하고 그냥 어린아이가 되더라"라며 당시가 떠오르는 눈물을 흘려 안타까움을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com