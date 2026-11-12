BTS 진, 이번엔 '96억 한남동 빌딩' 샀다..'한남더힐' 두 채 이어 부동산 큰손 등극

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 방탄소년단(BTS) 멤버 진이 서울 용산구 한남동에 위치한 빌딩을 96억 원에 매입한 것으로 알려졌다.

12일 비즈한국 보도에 따르면 진은 지난 4일 구미현 전 회장과 자녀 이석주·이경아 씨가 공동 소유하던 서울 용산구 한남동 상가 건물을 96억 원에 매입했다.

해당 건물은 지하 1층부터 지상 4층까지로, 연면적은 303㎡ 규모다. 1990년 5월 준공된 건물로, 한남동 중심 상권에 자리하고 있다.

Advertisement

앞서 구미현 전 회장 일가는 지난해 7월 해당 건물을 68억 원에 매입했다. 이후 약 1년 4개월 만에 진에게 96억 원에 매각하면서 매입가보다 28억 원 높은 가격에 거래를 마쳤다. 단기간에 상당한 차익을 남긴 셈이다.

진의 부동산 투자는 이번이 처음이 아니다. 그는 2019년 7월 서울 용산구 한남더힐 전용면적 233㎡(약 70평) 규모의 한 세대를 44억 9000만 원에 매입했다. 같은 해 11월에는 전용면적 206㎡ 규모의 세대를 42억 7000만 원에 추가로 사들이며 부동산 자산을 늘렸다.

Advertisement

여기서 그치지 않았다. 진은 지난해 한남더힐의 한 세대를 대출 없이 175억 원에 매입한 것으로 알려졌다. 고가 주택을 현금으로 매입한 사실이 알려지면서 당시에도 큰 화제를 모았다.

Advertisement

이후 진은 2019년 7월 44억 9000만 원에 매입했던 주택을 지난 4월 127억 원에 매도했다. 단순 매입·매도 금액만 비교하면 약 7년 만에 82억 1000만 원의 차익을 거둔 셈이다.

Advertisement

이번 한남동 빌딩 매입까지 알려지면서 진의 부동산 행보에도 관심이 집중되고 있다. 고가 주택에 이어 상업용 건물까지 매입하며 부동산 자산을 꾸준히 늘려온 만큼, 새롭게 매입한 건물의 향후 활용 방안에도 이목이 쏠린다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com