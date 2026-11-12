'문무' 이호 CP "AI가 많이 발전했더라, 최대한 새로운 기술 활용"

KBS2 대하드라마 '문무' 제작발표회가 12일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 이호 CP가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.12/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 이호 CP가 '문무(文武)' 제작 과정에서 AI 기술을 어떻게 활용했는지에 대해 이야기했다.

이호 CP는 12일 서울 구로구 신도림 더링크 호텔에서 열린 KBS2 새 대하드라마 '문무(文武)' 언론 제작발표회에서 "AI 기술이 점점 더 발전하고 있더라. 작품을 만드는 사이에 새롭게 나온 기술도 최대한 활용하려고 했다"라고 전했다.

'문무'(극본 김리헌 홍진이, 연출 김영조 구성준)는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 격변 속에서, 단 하나의 승리를 향해 모든 것을 건 지도자들의 처절하고 고독한 대서사를 다룬 작품이다. KBS에서 '고려 거란 전쟁' 이후 약 3년 만에 선보이는 대하드라마로 기대를 모으고 있다.

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연출을 맡은 이호 CP는 "삼국통일은 많은 사람들이 알고 있는 역사이지 않나. 저희가 자세히 들여다보고 나니 미처 몰랐던 부분도 있더라. 연개소문과 춘추, 의자왕 등 많은 영웅들을 알고 있는데 문무왕은 잘 몰랐다. 또 신라가 어떻게 당나라를 물리쳤는지에 대해 잘 모르는 부분도 있었다. 그래서 이런 이야기를 하면 많은 시청자들에게 재미난 의미와 감동을 줄 수 있을 것 같아서 기획하게 됐다"고 설명했다.

특히 '문무'는 AI 기술을 활용한 대하드라마로 알려져 화제를 모으기도 했다. 이에 이 CP는 "AI 기술이 작품에 많이 들어갔는데, 기술이 계속 발전하고 있더라. 저희가 기획부터 촬영까지 약 1년 반 정도 걸렸는데, 그 사이에도 기술이 많이 발전했다. 시간에 따라서 새로운 기술이 나오면 활용하기도 했다"면서 "다만 아직 촬영을 하고 있기 때문에 최고라고 말씀드리긴 그렇고, 저희 드라마에 많은 역사와 전투신이 있다 보니 최대한 활용하고 있다"고 전했다.

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한편 '문무'는 오는 14일 오후 9시 20분 KBS2에서 첫 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com