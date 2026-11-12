'강렬한 눈빛, 하트는 덤' 에이티즈 산, 더 넓어진 어깨...비주얼은 한 단계 UP

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈 산이 포즈를 취하고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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그룹 에이티즈(ATEEZ) 산이 깔끔한 블랙 수트 패션으로 시선을 사로잡았다.

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 서울 강남구 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 산은 블랙 수트와 화이트 셔츠, 블랙 타이로 완성한 클래식한 스타일링을 선보였다.

군더더기 없는 올블랙 수트는 산의 훤칠한 비율을 더욱 돋보이게 했다. 단정하게 넘긴 헤어스타일과 강렬한 눈빛, 포토타임에서 선보인 힘찬 주먹 포즈까지 더해지며 절제된 카리스마를 발산했다.

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에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6'는 틀에 갇히지 않고 한계를 깨뜨리며 자신들만의 날것의 에너지를 증명하는 에이티즈의 새로운 이야기를 담은 앨범이다. 이번 앨범은 'GOLDEN HOUR' 시리즈의 여섯 번째 이야기로, 더욱 높은 곳을 향해 나아가는 에이티즈의 폭발적인 에너지를 예고하고 있다.

한편 에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6'는 13일 발매된다.

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈가 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈 산이 포즈를 취하고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈 산이 인터뷰를 하고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈 산이 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈 산이 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈 산이 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈 산이 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/