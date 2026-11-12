에이티즈 "중소돌의 기적? 포기하지 않으면 반드시 될 것…중소돌 모두 파이팅"

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈가 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

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[스포츠조선 정빛 기자] '중소돌의 기적'으로 불리는 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 후배들에게 응원의 메시지를 전했다.

에이티즈는 12일 서울 강남 노보텔 앰배서더에서 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6' 간담회를 열고 "에이티즈도 해냈기 때문에, 중소돌 후배분들도 파이팅이다"고 했다.

에이티즈가 가요계에 컴백하는 것은 지난 6월 발매한 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5' 이후 약 5개월 만이다. 당시 타이틀곡 '배드'가 신드롬급 인기를 누리며 장기 흥행을 이어간 가운데, 에이티즈는 이번 신보를 통해 '배드' 열풍을 이어가겠다는 각오다.

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무엇보다 '중소돌 기적'으로 불리는 만큼, 후배 아이돌에게 전하고 싶은 조언에도 궁금증이 생긴했다.

우영은 "제가 생각했을 때는 각 그룹, 각 사람마다 속도는 다른 것 같다. 제가 제일 좋아하는 말이 서두르지 말고, 포기하지 말자다. 포기하지 않으면 반드시 될 거라는 마음으로 살아 왔다"고 했다.

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이어 "저희 에이티즈도 해냈기 때문에, 중소돌 분들도 파이팅이다"고 말했다.

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에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6'는 13일 오후 2시 각종 음원 사이트를 통해 발표된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com