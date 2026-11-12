'문무' 김강우 "김춘추役 연기, 부담컸지만…배우 입장에서 즐거운 스트레스"

KBS2 대하드라마 '문무' 제작발표회가 12일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 김강우가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.12/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김강우가 '문무(文武)'에서 김춘추를 연기한 소감을 전했다.

김강우는 12일 서울 구로구 신도림 더링크 호텔에서 열린 KBS2 새 대하드라마 '문무(文武)' 언론 제작발표회에서 "실존인물을 연기하는 만큼 힘들고 부담감도 컸다"며 "배우의 입장에선 즐거운 스트레스였다"라고 했다.

'문무'(극본 김리헌 홍진이, 연출 김영조 구성준)는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 격변 속에서, 단 하나의 승리를 향해 모든 것을 건 지도자들의 처절하고 고독한 대서사를 다룬 작품이다. KBS에서 '고려 거란 전쟁' 이후 약 3년 만에 선보이는 대하드라마로 기대를 모으고 있다.

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김강우는 신라 최초의 진골 출신 왕이자 김법민의 아버지인 김춘추로 분했다. 그는 "실존인물을 연기한다는 게 가장 힘들고 부담감도 있었다. 원래 이 땅에 살았던 인물이지 않나. 그분의 일대기를 많은 분들이 알고 계시기 때문에 연기해야 하는 배우의 입장에서 부담감은 안고 가야 하는 즐거운 스트레스"라고 전했다. 그러면서 "대본도 좋았고, 대사량도 정말 많았지만, 그만큼 쾌감도 있었다. 보시는 분들도 김춘추의 심정을 따라서 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

한편 '문무'는 오는 14일 오후 9시 20분 KBS2에서 첫 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com