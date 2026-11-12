'조폭연루설' 조세호, 희끗해진 머리+얼굴 핼쑥..싸늘한 반응 속 활동 재개

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 조세호가 이전보다 핼쑥해진 얼굴,희끗해진 머리로 눈길을 끌었다.

12일 조세호는 "<모르는데 어떻게 가요?> 1화 촬영 잘하고 왔습니다!!^^ 너무나 많은 분들이 사연을 보내주셨어요. 사연 보내주신 모든 분들께 감사 인사 전해드려요"라는 글을 남겼다. 이어 "잘 준비해서 다음주 목요일 6시에 깔끔하게 업로드하겠습니다!!"라며 본격적인 콘텐츠 시작을 알렸다. 함께 공개된 사진 속 그는 이전보다 핼쑥해진 모습이다. 다소 희끗해진 머리도 시선을 끌었다.

조세호가 언급한 '모르는데 어떻게 가요?'는 최근 개설한 개인 유튜브 채널명이다. 조폭 연루설에 휘말려 활동을 중단했던 그가 이번에 유튜버로 변신, 본격적인 활동 재개를 알린 것. 조세호는 지난해 12월 조직폭력배로 지목된 인물과 친분이 있다는 의혹에 휩싸인 후 해당 인물과의 친분은 인정했지만 금품 수수, 사업 연루 의혹은 사실무근이라고 해명한 바 있다.

Advertisement

그런 가운데 조세호 복귀에 대중의 반응은 싸늘한 상황이다. 지난 6일 공개된 첫 영상에서 조세호는 다시금 논란에 대해 사과했지만 "아직도 정신 못 차렸네... 연예인들 참 편하다 편해", "확실히 연예계가 그사세긴 하네. 얼마나 얼굴이 두꺼우면 이걸 복귀하나", "여전히 별로다" 등 부정적인 반응이 주를 이뤘다.

한편 조세호는 지난해 9세 연하 슈퍼모델 출신 정수지와 결혼식을 올렸다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com