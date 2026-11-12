'계약결혼' 국화, 32기 영수 몰카에 입 열었다.."수치스럽고 당황했다" [전문]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] '계약결혼' 출연자이자 '나솔사계' 13기 국화로 알려진 정민현이 32기 영수 최정현의 무단 촬영 논란과 관련해 직접 입장을 밝혔다.

정민현은 지난 10일 개인 계정에 당시 상황을 되짚으며 논란 이후 느낀 심경을 담은 글을 게재했다.

그는 당시 숙소에서 술자리를 이어가던 중 예상하지 못한 상황을 마주했다고 설명했다. 정민현은 "1차 식사를 마치고 숙소에서 2차로 술을 마시던 중 갑작스럽게 그런 상황을 마주하게 됐다"며 "술을 마신 상태이기도 했고, 너무 예상치 못한 일이라 순간적으로 상황을 정확히 파악하기 어려웠다. 당황스럽고 수치스러운 마음에 대응하긴 했지만 결국 방으로 들어갔다"고 당시를 떠올렸다.

Advertisement

방송을 통해 확인한 내용은 더욱 큰 충격이었다고 털어놨다. 정민현은 "무엇보다 당시에는 제가 직접 목격한 상황 외에 어떤 일이 있었는지 전혀 알지 못했다"며 "방송을 통해서야 그 전날 카메라를 설치했던 과정과 상대방의 속마음까지 처음 알게 됐고, 제가 알지 못했던 장면들을 뒤늦게 확인하면서 더욱 충격을 받았다"고 전했다.

당시 적극적으로 대응하지 못한 데 대한 아쉬움도 드러냈다. 그는 "그때 조금 더 단호하게 대응하지 못했던 것이 지금도 너무 아쉽고 속상하다"면서도 "하지만 당시에는 계약 기간도 남아 있었고, 상대방을 조금 더 이해해 보려는 마음도 있었다"고 설명했다.

Advertisement

다만 촬영을 받아들였다는 해석에는 분명하게 선을 그었다. 정민현은 "그렇다고 제가 그 상황을 아무렇지 않게 받아들였거나 동의했던 것은 결코 아니다"라고 강조했다.

Advertisement

마지막으로 "방송을 보면서 저 역시 당시의 상황을 다시 마주하고 있어 마음이 많이 힘들지만, 이렇게 제 입장을 이해해 주시고 응원해 주셔서 정말 감사합니다"라며 자신을 지지해 준 이들에게 고마움을 전했다.

Advertisement

앞서 지난 2일 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 '계약결혼'에서는 최정현이 정민현에게 알리지 않고 개인 카메라를 설치해 두 사람의 일상을 촬영한 사실이 공개됐다. 당시 정민현은 불쾌감을 드러내며 영상 삭제를 요구했고, 메모리카드까지 직접 챙겼다.

이후 방송에서는 최정현이 정민현의 일기장까지 허락 없이 읽는 모습이 공개되면서 비판이 이어졌다. 최정현은 카메라 설치와 관련해 SNS에 사과문을 올리며 상대방의 동의를 먼저 구하지 않은 것은 자신의 잘못이라고 인정했다.

Advertisement

한편 최정현은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 32기 영수로 출연했으며, 정민현은 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 13기 국화로 얼굴을 알렸다. 두 사람은 현재 예능 프로그램 '계약결혼'에서 가상 부부로 출연하고 있다.

tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

Advertisement

다들 따뜻한 말씀 정말 감사합니다.

당시에는 1차 식사를 마치고 숙소에서 2차로 술을 마시던 중 갑작스럽게 그런 상황을 마주하게 됐습니다. 술을 마신 상태이기도 했고, 너무 예상치 못한 일이라 순간적으로 상황을 정확히 파악하기 어려웠습니다. 당황스럽고 수치스러운 마음에 대응하긴 했지만 결국 방으로 들어갔습니다.

무엇보다 당시에는 제가 직접 목격한 상황 외에 어떤 일이 있었는지 전혀 알지 못했습니다. 방송을 통해서야 그 전날 카메라를 설치했던 과정과 상대방의 속마음까지 처음 알게 됐고, 제가 알지 못했던 장면들을 뒤늦게 확인하면서 더욱 충격을 받았습니다.

그때 조금 더 단호하게 대응하지 못했던 것이 지금도 너무 아쉽고 속상합니다. 하지만 당시에는 계약 기간도 남아 있었고, 상대방을 조금 더 이해해 보려는 마음도 있었습니다.

그렇다고 제가 그 상황을 아무렇지 않게 받아들였거나 동의했던 것은 결코 아닙니다.

방송을 보면서 저 역시 당시의 상황을 다시 마주하고 있어 마음이 많이 힘들지만, 이렇게 제 입장을 이해해 주시고 응원해 주셔서 정말 감사합니다.