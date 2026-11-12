[SC현장]"우리 자신 이길 것"…에이티즈, '배드'로 알고리즘 점령하고 더 위로 '업'(종합)

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈가 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 '배드'로 달아오른 인기를 '업'으로 끌어올린다.

에이티즈는 12일 서울 강남구 노보텔 앰배서더에서 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6' 간담회를 열고, 전작 '배드'의 흥행 소감과 신곡 '업'으로 보여줄 음악적 방향성에 대해 이야기했다.

에이티즈가 가요계에 컴백하는 것은 지난 6월 발매한 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5' 이후 약 5개월 만이다. 당시 타이틀곡 '배드'가 신드롬급 인기를 누리며 장기 흥행을 이어간 가운데, 에이티즈는 이번 신보를 통해 상승세를 이어가겠다는 각오다.

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홍중은 "벌써 미니 15집이라고 하더라. 그래도 신곡을 발표할 때마다 여전히 긴장되고, 반응도 궁금하다. 이번에는 더 많은 분이 기대해 주시는 것 같아, 멋진 활동으로 기대에 부응하겠다"고 컴백 소감을 밝혔다.

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈가 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

이번 앨범에서 에이티즈는 익숙한 방식과 틀에 머무르지 않고, 자신들을 규정해 온 한계에 과감히 부딪힌다. 에이티즈가 가장 에이티즈다운 방식으로 자신들의 존재감을 다시 증명하는 앨범으로, 무언가를 지키기 위해 멈춰 서는 것이 아닌, 스스로의 한계를 깨뜨리는 폭발적인 에너지를 통해 정체성을 더욱 선명하게 보여준다.

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윤호는 "그동안 데뷔 때부터 쌓아온 저희 세계관과 정체성을 퍼포먼스와 더불어 뮤직비디오에도 담았다"고 설명했다.

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에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈 윤호가 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

타이틀곡 '업'은 에이티즈가 가진 강렬함과 에너지를 가장 직관적인 방식으로 구현한 곡이다. 이미 완성된 정체성에 머무르는 것이 아니라, 그 에너지를 발판 삼아 또 한 번 위를 향해 나아가겠다는 에이티즈의 현재를 담아냈다.

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산은 "멈춤도 경계도 없이 스스로의 한계를 뛰어넘는 열기를 담았다. 가장 높은 곳까지, 이상을 넘어가겠다는 포부를 담았다"고 곡을 소개했다.

홍중도 "올해 시작하면서 다짐한 게 '세 번의 컴백을 잘해 보자'였다. 타이트한 시간일 수도 있지만, 열심히 해보자고 했다. 7년 계약 이후 처음 맞이하는 해이기도 하고, 여덟 명이다 보니 8주년이 의미 있었다"고 말했다.

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이어 "이 시점에서 에이티즈만이 할 수 있는 강렬한 무대가 무엇일지 고민했다. 8년이 됐지만 여전히 미래를 향하고 있고, 에이티즈가 가장 잘 보여줄 수 있는 강렬한 퍼포먼스를 보여주고자 했다. 에이티즈가 여전히 위를 바라보고 있고, 치열하게 나아가려는 포부를 담았다"고 전했다.

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈 성화가 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

곡을 처음 들었을 당시를 떠올리기도 했다. 성화는 "데뷔 때부터 해온 이야기를 담은 것 같다. 동시에 지금 저희의 포부를 담은 것 같았다. 데뷔 때와 다르지 않다는 것을 강조했다. 또 해적 콘셉트도 명확하게 그렸다"며 고개를 끄덕였다.

포인트 퍼포먼스도 짚었다. 우영은 "마지막 후렴 쪽에 여상이가 나오는 댄스 브레이크 구간이 있는데, 이 구간이 이 곡의 웅장함을 가장 잘 나타내는 것 같다"며 만족감을 드러냈다.

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에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈 여상이 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

특히 전작에서 산의 '배드' 챌린지가 신드롬급 인기를 누렸던 만큼, 이번 킬링 파트를 맡게 된 여상의 어깨도 무거울 것으로 보인다.

먼저 "킬링 파트라고 언급해 줘서 고맙다"는 여상은 "댄스 브레이크를 맡게 됐는데, 에이티즈 퍼포먼스에서 마지막을 화려하게 보여주는 게 큰 일이라고 생각했다. 킬링 파트가 아니더라도, 킬링 파트라고 하더라도 책임감 있게 할 것이다. '배드' 때 산이가 잘 소화해 줘서 부담감이 없다면 거짓말이겠지만, 저 또한 에이티즈가 빛을 발할 수 있게 노력했다"고 말했다.

그러면서도 "이번 곡은 모든 파트를 킬링 파트로 봐도 될 것 같다"고 덧붙였다.

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈 산이 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

전작 '배드'가 대중적으로 사랑받은 것에 대한 소회도 밝혔다. 우영은 "국내 대중분들이 정말 많이 알아봐 주셔서 너무 감사함을 느낀다. 소소한 이점도 있더라. 음식점에서 서비스를 주시기도 했고, 반갑게 인사해 주시기도 했다"고 웃었다.

'배드' 챌린지의 주인공으로 꼽히는 산은 "정말 꿈같은 나날을 보내고 있다. 어떤 예능 촬영이나 인터뷰 촬영을 가면 '해외에서 얼마나 잘된 그룹인가'에 대해 설명할 일이 많았다. 이제는 에이티즈라고 하면 다들 바로 알아봐 주셔서 꿈같은 나날이다. 이번 앨범에서도 혼신의 힘을 갈아 넣어 멋진 모습을 보여드리겠다"고 말했다.

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈 민기가 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈 홍중이 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

곡명이 '업'인 만큼, 에이티즈의 목표에 대해서도 궁금증이 생긴다. 민기는 "'업'을 통한 저희 목표는 저희 자신을 이기는 것이다. 한없이, 끝없이 치열하게 달려왔던 하루하루를 이 곡을 통해 보여주려고 했다. 에이티즈의 서사를 가장 트렌디하게 풀어내고 싶었다"고 답했다.

홍중은 "감사하게도 '배드'는 무대 위 모습이 바이럴됐다. 산이가 센터로 나선 무대가 조명받은 것에 저희 모두 기뻐했다. 저희가 말하고 싶은 본질은 무대와 음악인 것 같다. 몇 초 안 되는 영상이 바이럴된 것도 좋은 눈빛과 몸짓으로 표현했기 때문이라고 생각한다. 음악도 물론이다. 그래서 저희는 이렇게 사랑받고 싶은 그룹이다. 무대와 음악이 본질이고, 거기에 집중하고 싶다"고 거들었다.

수치적인 목표도 밝혔다. 홍중은 "에이티즈가 미니 15집까지 냈는데, 전부터 수치적인 성과가 우상향해 온 그룹이다. 당연히 기대감이 없을 수 없고, 곡명이 '업'인 만큼 수치적으로 올라가면 당연히 좋을 것 같다. 눈에 보이는 성과가 어떤 게 있을까 생각한다면, 곧 투어를 시작한다. 조금 텀을 두고 시작하는 투어라, 이 앨범이 내년에 저희가 하는 투어에 설레는 마음을 갖고 오게 할 것 같다. 그리고 저희 공연을 보지 못했던 분들도 기대를 갖고 오시지 않을까 싶다"고 털어놨다.

이어 "'배드'가 알고리즘을 점령했다는 표현을 들었던 곡이니, 그 사랑을 이어서 받았으면 한다. 그러나 '업' 활동을 통해서는 '아, 얘네가 이런 곡 하는 애들이었지'라는 말을 듣고 싶다. 에이티즈 공연이 궁금해진다면 그것만으로도 감사하다고 생각한다"고 고백했다.

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈 우영이 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈 종호가 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

끝으로 '중소돌의 기적'으로 불리는 만큼, 후배 아이돌에게 전하고 싶은 조언도 전했다. 우영은 "제가 생각했을 때는 각 그룹, 각 사람마다 속도가 다른 것 같다. 제가 제일 좋아하는 말이 '서두르지 말고, 포기하지 말자'다. 포기하지 않으면 반드시 될 거라는 마음으로 살아왔다. 저희 에이티즈도 해냈기 때문에, 중소돌 분들도 파이팅이다"라고 말했다.

에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6'는 오는 13일 오후 2시 각종 음원 사이트를 통해 발표된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com