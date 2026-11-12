'문무' 이현욱 "문무왕은 절제의 달인…새로운 도전할 수 있어서 설레는 마음"

KBS2 대하드라마 '문무' 제작발표회가 12일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 이현욱이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.12/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이현욱이 '문무(文武)'에 참여한 소감을 전했다.

이현욱은 12일 서울 구로구 신도림 더링크 호텔에서 열린 KBS2 새 대하드라마 '문무(文武)' 언론 제작발표회에서 "문무왕은 절제의 달인인데, 저와 그런 부분이 비슷한 것 같다"며 "부담보단 도전할 수 있어서 설???고 했다.

'문무'(극본 김리헌 홍진이, 연출 김영조 구성준)는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 격변 속에서, 단 하나의 승리를 향해 모든 것을 건 지도자들의 처절하고 고독한 대서사를 다룬 작품이다. KBS에서 '고려 거란 전쟁' 이후 약 3년 만에 선보이는 대하드라마로 기대를 모으고 있다.

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이현욱은 김춘추의 장남이자 김유신의 외조카인 김법민(문무왕)을 연기했다. 캐릭터를 참고할 만한 작품이 많지 않았던 만큼, 연기할 때 부담감이 없었는지 묻자 "부담보단 도전할 수 있는 게 많아서 설??? 글이 워낙 좋았어서 김법민이 받아들일 상황을 생각하면서 따라가보려고 했다. 문무왕에 관한 자료도 많이 봤다"며 "시청자 분들이 어떻게 봐주실지 긴장되지만, 또 문무왕이란 인물이 절제의 달인이라 저와 비슷한 부분도 있다. 그런 부분들을 적극 활용해서 상황별로 잘 나눠서 표현하려고 했다"고 전했다.

이어 김춘추를 연기한 김강우와 부자 호흡을 맞춘 이현욱은 "선배님이 철저히 준비를 하셨고, 분위기를 잘 만들어주셨다. 저희 둘이 나이 차가 얼마 안 나보인다는 말도 있었는데, 제가 현장에서도 아버지라고 부를 정도로 감정적으로 이끌어주셨고 도움을 많이 받았다"고 감사함을 표했다.

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한편 '문무'는 오는 14일 오후 9시 20분 KBS2에서 첫 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com