“49세·남편도 있어” 젠슨황 불륜女 '미스터리'...베이징 도피 '포착'

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 첫사랑 아내와의 러브스토리를 공개하며 애정을 드러냈던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 외도 사실을 인정한 가운데, 불륜 상대로 지목된 여성의 행방에도 관심이 집중되고 있다.

블룸버그통신은 12일 소식통을 인용해 젠슨 황과 부적절한 관계를 맺은 것으로 알려진 앨리스 황이 중국으로 돌아가 현재 베이징에 머물고 있다고 보도했다. 중국 보안 당국 역시 그의 체류 사실을 파악하고 있는 것으로 전해졌다. 다만 베이징에 들어간 시점이나 구체적인 귀국 이유는 확인되지 않았다.

중국명 황러로 알려진 앨리스 황은 싱가포르 AI 클라우드 기업 메가스피드의 설립자다. 젠슨 황과의 관계가 알려지면서 주목받았으며, 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹까지 제기된 인물이다. 중국 정부는 간첩 연루 주장을 부인했다. 블룸버그는 앨리스 황에게 연락을 시도했으나 답변을 받지 못했다고 전했다.

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그의 신상과 관련해서도 여러 의문이 남아 있다. 당초 42세로 알려졌지만 중국 온라인에서는 학창 시절 기록 등을 근거로 실제 나이가 49세라는 주장이 나왔다. 중국 투자업계 인사 캉웨이가 남편이라는 보도도 있었으나 현재 혼인 관계가 유지되고 있는지는 밝혀지지 않았다.

과거 지인은 앨리스 황에 대해 말솜씨가 좋고 자신감이 넘치는 사람이었다고 기억했다. 특히 "웃는 모습이 달콤해 남자들이 보면 홀릴 정도였다"고 회상한 발언이 전해지기도 했다.

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이번 논란이 더욱 주목받는 이유는 젠슨 황이 불과 몇 달 전 방송에서 아내를 향한 남다른 애정을 드러냈기 때문이다.

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젠슨 황은 지난 6월 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 아내 로리 황과 함께 출연해 두 사람의 오랜 인연을 소개했다. 그는 17세 때 대학에서 아내를 처음 만났으며, 당시 "내 숙제 볼래?"라는 말로 먼저 다가갔다고 밝혔다.

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또한 자신의 상징과도 같은 가죽 재킷에 대해서는 "아내가 입으래서다. 아내가 내가 입는 모든 걸 다 산다"고 설명했다. 이어 "난 쇼핑을 전혀 안 한다. 17살에 아내를 만난 뒤 쇼핑을 멈췄다"고 말해 애정을 과시했다. 두 사람은 대학 졸업 후 결혼해 오랜 세월 함께해 왔다.

그러나 젠슨 황은 지난 8일 임직원들에게 보낸 서한에서 외도 사실을 인정하고 사과했다. 그는 "아내에게 불충실했다. 내 행동은 아내와 아이들에게 상처를 줬고, 어떤 변명의 여지도 없다"는 취지로 잘못을 인정한 것으로 전해졌다.

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엔비디아 이사회는 젠슨 황이 외국 정보기관의 표적이 됐다는 의혹과 관련해 독립적인 조사를 진행하고 있다. 다만 현재까지 회사 기밀이나 국가 안보와 관련한 정보가 유출됐다는 증거는 없다는 입장이다.

tokkig@sportschosun.com