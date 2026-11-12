김승우, 유흥주점서 2200만원 절도 혐의로 피소.."지갑서 돈 가져가vs장난, 바로 돌려줘" 팽팽

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김승우가 현금 2200만 원을 훔쳤다는 혐의로 고소당한 사실이 알려져 파장이 일고 있다. 김승우 측은 당시 돈을 가져간 사실 자체는 인정하면서도 "장난으로 돈을 가져간 것이고, 그 이상의 금액을 돌려줬다"며 절도 혐의를 부인했다.

12일 '일요신문' 보도에 따르면 고소인 A씨는 지난 7월 김승우를 절도 혐의로 서울 강남경찰서에 고소했다.

A씨의 주장에 따르면 사건은 2021년 10월 서울 강남구 청담동의 한 유흥주점에서 발생했다. 당시 A씨는 김승우를 비롯해 드라마 '더 드라이버' 제작진, 배우 등과 함께 술자리를 가졌다. 이 과정에서 A씨가 잠시 자리를 비운 사이 김승우가 가방 안에 있던 지갑에서 현금 2200만 원을 몰래 꺼내 갔다는 것이다.

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A씨는 당시 현장에 있던 여성 접객원들이 김승우가 자신의 지갑에서 돈을 꺼내는 모습을 직접 목격했다고 진술한 것으로 전해졌다. 특히 A씨는 이번 사건이 처음이 아니었다고 주장했다. 과거에도 김승우가 자신의 지갑에서 수차례 현금을 가져가 팁으로 사용한 적이 있었으며, 이에 여러 차례 경고했지만 이후에도 비슷한 일이 반복됐다는 설명이다.

그러나 김승우 측은 A씨의 주장이 사실과 다르다며 억울함을 호소했다. 김승우 측 법률대리인은 "여러 사람이 있는 자리에서 장난스럽게 숨겨놨다가 돌려줬다"며 돈을 가져간 행위 자체는 인정하면서도 절도 의도는 없었다는 입장을 밝혔다.

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이어 사건 다음 날 A씨와 함께 골프를 치기로 했으나 A씨가 자신을 데리러 오지 않았고, 이후 해당 금액보다 더 많은 돈을 변제했다는 취지로 해명했다.

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김승우 측은 사건 이후 두 사람의 관계가 지속적으로 이어졌다는 점도 강조했다. 사건이 발생한 뒤에도 A씨와 친형제처럼 지냈으며, A씨가 수감된 이후에도 그의 가족들에게 매월 생활비를 지원했다는 것이다. 이를 근거로 이번 고소가 당시 상황에 대한 기억의 착오에서 비롯됐을 가능성이 있다는 입장이다.

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김승우 측은 "고소인의 기억 오류에서 비롯된 주장으로 보고 있다"며 관련 계좌이체 내역을 수사기관에 제출했다고 밝혔다.

반면 A씨는 김승우 측이 반환했다고 주장하는 3000만 원 역시 절취한 돈과는 무관하다고 반박했다. 해당 금액은 별도의 투자금에 대한 약정 수익금이라는 주장이다. A씨는 "개인적으로 돈을 빌려준 것을 갚은 것이지 훔친 돈을 준 것이 아니다"라며 "3000만 원은 투자금 3억 원에 대해 약정한 10% 수익금"이라고 설명했다.

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이어 "10월 31일과 11월 1일의 합계 3억 3000만 원은 투자 원금에 약정 수익금을 합친 금액과 정확히 일치한다"면서 "절취금까지 함께 돌려줬다면 그 액수는 3억 5200만 원이 됐어야 한다"고 주장했다. 김승우 측이 반환 근거로 제시한 금액과 자신이 실제로 받은 돈의 성격은 전혀 다르다는 취지다.

이에 대해 김승우 측은 A씨의 주장을 재차 부인했다. 김승우 측은 "고소인 측이 허위로 주장하거나 기억에 오류가 있는 것으로 보고 있다"면서 "바로 계좌 입금 이체한 내역을 다 갖고 있으며, 해당 내용(거래 내역)을 다 포함해서 의견서를 제출한 상황이다. 그건(A씨 측 주장은) 잘못된 정보"라고 반박했다.

결국 양측의 입장은 돈을 가져간 행위의 성격부터 반환 여부, 이후 오간 금전의 성격까지 전반적으로 엇갈리고 있는 상황이다. 특히 김승우 측은 당시 행위가 장난이었으며 금전적으로도 변제가 이뤄졌다는 입장인 반면, A씨는 해당 금액이 별도의 투자 수익금일 뿐 절취 피해액은 돌려받지 못했다고 맞서고 있다.

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한편 A씨는 경제사범으로 광주교도소에 복역 중인 것으로 알려졌다. 서울 강남경찰서는 지난 11월 5일 해당 사건과 관련해 "조사 중"이라고 밝혔다. 양측의 주장이 팽팽하게 맞서는 가운데 경찰이 제출된 자료와 관련 진술 등을 토대로 어떤 판단을 내릴지 관심이 쏠린다.