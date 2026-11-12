'폭설' 홍의정 감독 "중도하차 박선우 감독, 건강상 이유"

12일 용산CGV에서 열린 영화 '폭설'의 언론 시사회. 홍의정 감독이 질문에 답하고 있다. 용산= 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.11/

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[스포츠조선 조지영 기자] 홍의정 감독이 영화에 중도 하차한 박선우 감독에 대해 언급했다.

12일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 미스터리 스릴러 영화 '폭설'(홍의정·박선우 감독, 루이스픽쳐스 제작) 언론 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 한평생 설오역을 지켜온 역장 갑수 역의 김윤석, 폭설을 뚫고 갑수를 찾아온 후임 역무원 현택 역의 구교환, 그리고 홍의정 감독이 참석했다.

홍의정 감독은 중도 하차한 박선우 감독에 대해 "박선우 감독은 건강상의 이유로 초기에 하차했고 내게 좋은 제안이 왔다. 전반적인 촬영과 후반 작업도 내가 하게 됐다"고 설명했다.

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'폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장과 새로 온 후임 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 김윤석, 구교환, 박수영, 노윤서가 출연했고 '소리도 없이'의 홍의정 감독과 박선우 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 18일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com