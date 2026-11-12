'문무' 장혁, "장혁 표 사극" 찬사에…"열심히 한다고 표현되는 게 아니더라"

KBS2 대하드라마 '문무' 제작발표회가 12일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 장혁이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.12/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 장혁이 '장혁 표 사극'에 대한 막중한 책임감을 드러냈다.

장혁은 12일 서울 구로구 신도림 더링크 호텔에서 열린 KBS2 새 대하드라마 '문무(文武)' 언론 제작발표회에서 "사극을 연기할 땐 시대를 이해하는 것과 더불어 감정을 조화롭게 표현할 수 있어야 한다"라고 했다.

'문무'(극본 김리헌 홍진이, 연출 김영조 구성준)는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 격변 속에서, 단 하나의 승리를 향해 모든 것을 건 지도자들의 처절하고 고독한 대서사를 다룬 작품이다. KBS에서 '고려 거란 전쟁' 이후 약 3년 만에 선보이는 대하드라마로 기대를 모으고 있다.

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장혁은 고구려가 낳은 전쟁의 신이자 냉혹한 독재자인 연개소문 역을 맡았다. 그는 "제가 '대망'으로 첫 사극을 했는데 캐릭터에 깊이를 담지 못했다. 사극이라는 것이 열심히 한다고 표현되는 게 아니라, 시대의 이해도와 더불어 감정을 조화롭게 표현할 수 있어야 한다고 생각했다. 사극은 배우로서 좀 시기가 지나고 나서 접해야겠다고 한 게 '추노'였다. '추노'를 하면서 액션이나, 인물이 가진 아픔을 어떻게 받아들여야 하는지 느꼈다. 이후로 계속해서 사극을 하다 보니, 서서히 계급이 올라가게 됐다"고 전했다.

이어 '문무(文武)'에서 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "연개소문이란 역할을 그동안 많은 선배들이 연기해오시지 않았나. 어떻게 하면 시청자 분들에게 공감을 줄 수 있고, 역사적 상황을 제대로 설득할 수 있을지 고민을 많이 했다"고 말했다.

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한편 '문무'는 오는 14일 오후 9시 20분 KBS2에서 첫 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com