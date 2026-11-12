'폭설' 김윤석 "감당할 수 없는 에겐남 구교환, 또 만나고 싶어"

12일 용산CGV에서 열린 영화 '폭설'의 언론 시사회. 김윤석이 질문에 답하고 있다. 용산= 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.11/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김윤석이 구교환에 대해 "감당할 수 없는 힘을 가진 에겐남이다"고 말했다.

12일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 미스터리 스릴러 영화 '폭설'(홍의정·박선우 감독, 루이스픽쳐스 제작) 언론 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 한평생 설오역을 지켜온 역장 갑수 역의 김윤석, 폭설을 뚫고 갑수를 찾아온 후임 역무원 현택 역의 구교환, 그리고 홍의정 감독이 참석했다.

구교환은 김윤석과 호흡에 대해 "매 순간 감탄이었다. 김윤석 선배와 대사를 주고 받는다는 게 신기했다. 영화 장면 중 독백이 있는데 긴장을 많이 했다. 그런 내 모습을 보면서 '오늘은 너의 날이야'라며 응원해줬다. 현장에서 큰 선배였고 어른이었다"며 곱씹었다.

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이에 김윤석은 "테토, 에겐 이야기도 있지 않나? 구교환은 에겐에 가까운 사람인데, 에겐의 모습으로 있다가 감당할 수 없는 힘이 있더라. 비수를 찌르는 듯한 힘이 있었다. 짜릿한 전율이 이 작품을 하면서 느꼈다. 다시 구교환과 또 만나고 싶더라"고 칭찬을 아끼지 않았다.

'폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장과 새로 온 후임 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 김윤석, 구교환, 박수영, 노윤서가 출연했고 '소리도 없이'의 홍의정 감독과 박선우 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 18일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com