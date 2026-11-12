[SC현장]"고증 문제 없을 것"…KBS, 대하드라마 '문무'로 안방극장 정조준(종합)

KBS2 대하드라마 '문무' 제작발표회가 12일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 최예빈, 김도현, 장혁, 이호 CP, 이현욱, 김강우, 정웅인, 백성현(왼쪽부터)이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.12/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] KBS가 3년 만에 새 대하드라마 '문무(文武)'를 선보이며 강한 자신감을 내비쳤다.

KBS2 새 대하드라마 '문무(文武)' 언론 제작발표회가 12일 서울 구로구 신도림 더링크 호텔에서 진행됐다. 현장에는 배우 이현욱, 장혁, 김강우, 정웅인, 김도현, 백성현, 최예빈과 이호 CP가 참석했다. 당초 현장에는 박성웅도 참석할 예정이었으나, 일본 스케줄로 인해 불참하게 됐다.

'문무'(극본 김리헌 홍진이, 연출 김영조 구성준)는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 격변 속에서, 단 하나의 승리를 향해 모든 것을 건 지도자들의 처절하고 고독한 대서사를 다룬 작품이다. KBS에서 '고려 거란 전쟁' 이후 약 3년 만에 선보이는 대하드라마로 기대를 모으고 있다.

Advertisement

KBS2 대하드라마 '문무' 제작발표회가 12일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 이호 CP가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.12/

연출을 맡은 이호 CP는 "삼국통일은 많은 사람들이 알고 있는 역사이지 않나. 저희가 자세히 들여다보고 나니 미처 몰랐던 부분도 있더라. 연개소문과 춘추, 의자왕 등 많은 영웅들을 알고 있는데 문무왕은 잘 몰랐다. 또 신라가 어떻게 당나라를 물리쳤는지에 대해 잘 모르는 부분도 있었다. 그래서 이런 이야기를 하면 많은 시청자들에게 재미난 의미와 감동을 줄 수 있을 것 같아서 기획하게 됐다"고 설명했다.

특히 '문무'는 AI 기술을 활용한 대하드라마로 알려져 화제를 모으기도 했다. 이에 이 CP는 "AI 기술이 작품에 많이 들어갔는데, 기술이 계속 발전하고 있더라. 저희가 기획부터 촬영까지 약 1년 반 정도 걸렸는데, 그 사이에도 기술이 많이 발전했다. 시간에 따라서 새로운 기술이 나오면 활용하기도 했다"면서 "다만 아직 촬영을 하고 있기 때문에 최고라고 말씀드리긴 그렇고, 저희 드라마에 많은 역사와 전투신이 있다 보니 최대한 활용하고 있다"고 전했다.

KBS2 대하드라마 '문무' 제작발표회가 12일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 이현욱이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.12/

Advertisement

이현욱은 김춘추의 장남이자 김유신의 외조카인 김법민(문무왕)을 연기했다. 캐릭터를 참고할 만한 작품이 많지 않았던 만큼, 연기할 때 부담감이 없었는지 묻자 "부담보단 도전할 수 있는 게 많아서 설??? 글이 워낙 좋았어서 김법민이 받아들일 상황을 생각하면서 따라가보려고 했다. 문무왕에 관한 자료도 많이 봤다"며 "시청자 분들이 어떻게 봐주실지 긴장되지만, 또 문무왕이란 인물이 절제의 달인이라 저와 비슷한 부분도 있다. 그런 부분들을 적극 활용해서 상황별로 잘 나눠서 표현하려고 했다"고 전했다.

Advertisement

이어 김춘추를 연기한 김강우와 부자 호흡을 맞춘 이현욱은 "선배님이 철저히 준비를 하셨고, 분위기를 잘 만들어주셨다. 저희 둘이 나이 차가 얼마 안 나보인다는 말도 있었는데, 제가 현장에서도 아버지라고 부를 정도로 감정적으로 이끌어주셨고 도움을 많이 받았다"고 감사함을 표했다.

KBS2 대하드라마 '문무' 제작발표회가 12일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 장혁이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.12/

Advertisement

장혁은 고구려가 낳은 전쟁의 신이자 냉혹한 독재자인 연개소문 역을 맡았다. 그는 "제가 '대망'으로 첫 사극을 했는데 캐릭터에 깊이를 담지 못했다. 사극이라는 것이 열심히 한다고 표현되는 게 아니라, 시대의 이해도와 더불어 감정을 조화롭게 표현할 수 있어야 한다고 생각했다. 사극은 배우로서 좀 시기가 지나고 나서 접해야겠다고 한 게 '추노'였다. '추노'를 하면서 액션이나, 인물이 가진 아픔을 어떻게 받아들여야 하는지 느꼈다. 이후로 계속해서 사극을 하다 보니, 서서히 계급이 올라가게 됐다"고 전했다.

이어 '문무(文武)'에서 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "연개소문이란 역할을 그동안 많은 선배들이 연기해오시지 않았나. 어떻게 하면 시청자 분들에게 공감을 줄 수 있고, 역사적 상황을 제대로 설득할 수 있을지 고민을 많이 했다"고 말했다.

Advertisement

KBS2 대하드라마 '문무' 제작발표회가 12일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 김강우가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.12/

김강우는 신라 최초의 진골 출신 왕이자 김법민의 아버지인 김춘추로 분했다. 그는 "실존인물을 연기한다는 게 가장 힘들고 부담감도 있었다. 원래 이 땅에 살았던 인물이지 않나. 그분의 일대기를 많은 분들이 알고 계시기 때문에 연기해야 하는 배우의 입장에서 부담감은 안고 가야 하는 즐거운 스트레스"라고 전했다. 그러면서 "대본도 좋았고, 대사량도 정말 많았지만, 그만큼 쾌감도 있었다. 보시는 분들도 김춘추의 심정을 따라서 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

이외에 정웅인은 김진주 역을, 김도현은 설오유 역을, 백성현은 고연무 역을, 최예빈은 측천무후 역을 맡아 묵직한 존재감을 드러낼 예정이다.

KBS2 대하드라마 '문무' 제작발표회가 12일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 김도현, 장혁, 최예빈, 이현욱, 김강우, 정웅인, 백성현(왼쪽부터)이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.12/

끝으로 이 CP는 "이번 작품은 고증 문제가 생기지 않도록 최선을 다해 노력했다. 신을 만들 때 회의도 많이 했고, 자료에 기반해서 만들었다"며 "예전 대하드라마보다도 자문 교수님도 많이 참여하셨다. 중요 부분은 서로 체크하면서 진행했다"고 강조했다.

Advertisement

한편 '문무(文武)' 는 오는 14일 오후 9시 20분 KBS2에서 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com