'폭설' 김윤석 "눈 많이 온 장소X날씨 찾아가 촬영..너무 추워서 화나"

12일 용산CGV에서 열린 영화 '폭설'의 언론 시사회. 김윤석이 질문에 답하고 있다. 용산= 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.11/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김윤석이 "너무 추운 촬영지 때문에 화가 났다"고 말했다.

12일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 미스터리 스릴러 영화 '폭설'(홍의정·박선우 감독, 루이스픽쳐스 제작) 언론 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 한평생 설오역을 지켜온 역장 갑수 역의 김윤석, 폭설을 뚫고 갑수를 찾아온 후임 역무원 현택 역의 구교환, 그리고 홍의정 감독이 참석했다.

김윤석은 "떠나는 사람과 머무를 사람을 집약시킨 이야기가 이 영화다. 이건 세대의 이야기도 하다. 신세대와 구세대, 더 나아가서는 아버지와 아들의 이야기다. 우리가 나아가야 할 사회의 문제다"며 "실제 눈이 많이 온 날 촬영했는데 너무 추워서 말도 할 수 없었다. 너무 추워서 화가 나더라. 화장실도 갈 수 없었다. 이렇게 추운 날에도 촬영을 해야 하나 싶었는데 찍어둔 사진과 영상이 너무 멋있더라. 그래서 이 영화에 안심을 했다"고 설명했다.

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'폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장과 새로 온 후임 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 김윤석, 구교환, 박수영, 노윤서가 출연했고 '소리도 없이'의 홍의정 감독과 박선우 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 18일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com