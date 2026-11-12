AOA 초아, 또 달라진 얼굴?..AI인 줄 알았다는 금발 근황

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 AOA 출신 초아가 인공지능(AI)으로 착각할 만큼 비현실적인 미모로 시선을 사로잡았다.

초아는 12일 SNS에 "벌써 가을이라니..겨울 되기 전에 올리는 지난 셀카예요. 쌀쌀한 날씨 모두 감기 조심하세요"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진 속 초아는 미용실 의자에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 목까지 올라오는 베이지색 상의에 밝은 금발 헤어를 자연스럽게 묶어 세련된 분위기를 연출했다. 또렷한 이목구비와 오똑한 콧날, 커다란 눈망울이 어우러져 마치 인형을 연상케 한다.

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앞서 지난 16일 한 헤어디자이너의 SNS에도 초아의 모습이 담긴 영상이 올라와 화제를 모았다. 당시 헤어디자이너는 "AI 아니고 진짜 초아입니다"라는 문구를 덧붙였을 정도로 초아의 비현실적인 비주얼에 놀라움을 드러냈다.

영상 속 초아는 금발 헤어와 한층 또렷해진 이목구비로 색다른 매력을 발산했다. 영상이 공개된 뒤 누리꾼들은 "AI인 줄 알았다", "연예인은 역시 다르다", "인형 아닌가", "얼굴 무슨 일" 등의 반응을 보이며 감탄했다.

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jyn2011@sportschosun.com