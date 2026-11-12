JYP 자신감…'엔믹스 동생' 오브더블루, 내년 1월 11일 정식데뷔

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 막내 오브더블루가 2027년 1월 11일 정식 데뷔한다.

첫 미니 앨범명은 '아웃 오브 더 블루'다. 앨범명을 제외한 정보는 공개되지 않았다. 그럼에도 오브더블루는 12일부터 25일까지 데뷔 앨범 초회한정반 블라인드 예약 판매를 시작한다고 알렸다. 그만큼 음악적 퀄리티에 대한 자신감이 강력하다는 것으로 풀이된다.

또 오브더블루는 같은 기간 서울 성수동 쎈느에서 팝업스토어를 공개, 그룹 로고와 홍보 문구를 활용한 총 4종의 MD 상품을 선보인다. 팝업스토어 현장에서 음반을 구매한 사람 중 추첨을 통해 추후 프리미엄 이벤트도 개최한다.

Advertisement

오브더블루는 JYP 아티스트 본부인 스쿼드가 처음으로 선보이는 보이그룹이다. 스쿼드는 2022년 '믹스팝'이란 독자 장르를 내세운 엔믹스를 성공적으로 론칭한 이력이 있는 만큼, 오브더블루가 선보일 독창적인 음악 세계에 대한 기대가 높다.

실제로 11일 선공개된 프리 데뷔곡 '풍선인간'은 힘든 하루 끝 머리를 비우고 구름 위에 누운 듯한 기분을 표현한 칠한 분위기가 인상적이란 호평을 받았고, 곡 작업에 직접 참여한 멤버들의 실력에 대해서도 기대를 드러내는 팬들이 많다. 이에 음원 공개 후 오브더블루와 '풍선인간' 키워드가 X(구 트위터) 대한민국 실시간 트렌드에 오르며 화제성을 입증했다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com