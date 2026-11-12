진서연, 산후 우울증으로 고생.."애가 자지러져도 멍하니 있어, 매일 울었다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 진서연이 극심한 산후 우울증을 겪었다고 털어놨다.

11일 진서연의 유튜브 채널 '진짜루 진서연'에는 '불안, 번아웃, 회피형 연애까지. 진서연한테 물어보세요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

진서연은 육아 스트레스 이야기가 나오자 "엄마들 80%가 육아 우울증을 겪는다고 한다. 저는 진짜 심하게 왔다. 애기가 50일이 될 때까지 거의 매일 울었다. 심지어 애가 울고 있어도 아무런 반응을 못한다"라고 털어놨다.

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이어 "애가 자지러져도 멍 때리고 가만히 있었다. 엄마가 아이를 어떻게 했다는 소식이 나오지 않나. 그거 100% 육아 우울증 때문이고 (엄마가) 왜 그랬는지 난 너무 이해된다. 모성애가 있고 없고의 문제가 아니라 호르문 때문"이라고 덧붙였다.

진서연은 "여자가 갑자기 너무 큰일을 당했다. 출산은 엄청 큰 교통사고를 세게 당한 정도의 강도라고 한다. 어떻게 정상일 수 있나. 멘탈이 나간다. 아이가 태어난 지 50일 이후에 운동을 하기 시작하면서 활력을 찾고 괜찮아졌다"라고 이야기했다.

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한편 진서연은 2014년 9세 연상 비연예인과 결혼했으며 슬하에 아들 한 명을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com