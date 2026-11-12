한다감, 47세 늦깎이 초보맘 열혈 육아…생후 50일 子는 '시큰둥'

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[스포츠조선 정안지 기자]47세에 첫아들을 품에 안은 배우 한다감이 초보 엄마의 현실 육아 일상을 공개해 웃음을 안겼다.

한다감은 12일 자신의 SNS를 통해 "터미타임 시간인데 엄마 마음만 급함"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상 속에는 생후 50일 된 아들 주원 군과 시간을 보내는 한다감의 모습이 담겼다. 그는 아들의 터미타임을 위해 쿠션에 엎드린 주원 군 앞에 노래를 부르며 앞으로 이동하는 인형을 놓아줬다. 터미타임은 아기가 깨어 있을 때 엎드린 자세를 유지하는 활동으로, 목과 어깨, 등 근육 발달을 돕는다.

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하지만 엄마의 기대와 달리 아들은 인형에 별다른 관심을 보이지 않은 채 가만히 엎드려 있었다.

아들의 시선을 끌기 위해 애쓰던 한다감은 "엄마 마음만 급하다"라고 덧붙이며 아들의 작은 움직임 하나에도 마음이 앞서는 초보 엄마의 면모를 보여 웃음을 안겼다.

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한다감은 2020년 한 살 연상의 사업가와 결혼했으며, 지난 9월 22일 결혼 6년 만에 첫아들을 출산했다.

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anjee85@sportschosun.com