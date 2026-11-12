'나나♥' 탑, 팬사이트 폐쇄 사태 반전..20년 팬들 결국 돌아왔다

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 빅뱅 출신 탑(T.O.P·최승현)의 오랜 팬사이트 최승현닷컴(CHOIDOT)이 운영 종료를 선언한 지 약 한 달 만에 다시 문을 열기로 했다. 탑이 직접 사과의 뜻을 전하고 팬사이트 운영진과 마음을 나눈 것이 재개 결정에 영향을 미친 것으로 보인다.

최승현닷컴은 지난 11일 공식 SNS를 통해 장문의 입장문을 공개하고 운영 재개 소식을 알렸다.

운영진은 먼저 폐쇄를 발표한 이후의 심경을 털어놨다. 이들은 "인생의 절반 가까운 시간을 최승현, T.O.P를 응원하며 최닷과 함께해 왔기에 그 끝을 맺는다는 것은 생각보다 훨씬 무겁고 아픈 일이었다"며 그동안 쉽지 않은 시간을 보냈다고 밝혔다.

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특히 탑이 먼저 화해의 손길을 내밀었다는 점을 강조했다. 운영진은 "무너져 내릴 것 같던 시간 속에서 T.O.P가 먼저 저희에게 손을 내밀어 주었다"며 "그 사이 미처 전해지지 못한 말들이 서운함과 오해로 남기도 했지만, 그는 다시 한번 용기를 내어 마음을 전해 주었다. 쉽지 않았을 그 한 걸음이 저희에게는 큰 울림이 되었다"고 전했다.

이어 탑의 진심을 확인한 뒤 과거의 기억을 되돌아보게 됐다고 덧붙였다. 이들은 "말로 다 표현할 수 없을 만큼 진심이 담긴 이야기 속에서 2006년 처음 좋아하게 됐던 그 사람, 최승현을 다시 만날 수 있었다"며 "마음을 표현하는 방식이 조금 서툴렀을지 몰라도 그는 여전히 저희가 알고 믿어 왔던 사람이었다"고 했다.

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소속사의 대응과 향후 변화에 대한 기대도 드러냈다. 운영진은 그동안 제기했던 아쉬움과 바람에 대해 소속사가 공지와 사과로 답했다고 설명했다. 그러면서 "하루아침에 모든 것이 달라지지는 않겠지만, 때로는 부족해 보이더라도 그 변화들이 하나씩 쌓여 가면 결국 모두에게 전해지지 않을까 싶다"며 탑과 소속사의 변화를 지켜보겠다는 뜻을 밝혔다.

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결국 운영진은 깊은 고민 끝에 팬사이트를 다시 운영하기로 했다. 이들은 "그가 먼저 내어 준 용기 덕분에 저희도 다시 한 걸음 내디딜 수 있었다"며 갑작스러운 종료 발표와 번복으로 혼란을 겪었을 팬들에게 사과했다.

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또한 "떠나기로 했던 그때의 마음도, 다시 돌아오기로 한 지금의 선택도 모두 진심이었다"며 "다시 시작한다고 해서 지난 시간의 아픔과 고민이 없던 일이 되는 것은 아니다. 다만 서로의 진심을 확인한 지금, 다시 함께하고 싶은 마음이 무엇보다 컸다"고 설명했다. 앞으로는 의무감이나 책임감보다는 처음 탑을 좋아했던 순수한 마음으로 응원하겠다는 각오도 전했다.

앞서 최승현닷컴은 지난달 9일 약 20년간 이어온 운영을 종료한다고 발표해 주목받았다. 2006년 8월 24일 문을 연 이 팬사이트는 탑과 소속사의 소통 부재, 책임 회피 등을 문제 삼으며 팬들의 헌신을 당연하게 여기는 태도를 더는 받아들이기 어렵다는 입장을 내놨다.

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이후 탑의 소속사 탑스팟 픽쳐스는 팬들과의 소통 방식을 되돌아보고 개선하겠다는 취지의 사과문을 발표했다. 탑 역시 지난 1일 직접 SNS에 글을 올려 오랜 시간 자신을 응원해 온 팬들에게 미안한 마음을 전했다.

당시 탑은 "여러분이 보내주시는 관심과 사랑이 결코 당연한 것이 아니라는 것을 너무 잘 알고 있기에 평생 감사한 마음을 가슴 깊이 품고 살아가겠다"며 "저로 인해 오해를 받고 상처를 받으신 최승현닷컴 운영진분들과 팬분들께 진심으로 사과의 말씀을 전한다"고 고개를 숙였다.

탑의 사과 이후 팬사이트 운영진이 마음을 바꾸면서 약 20년간 이어온 팬덤과의 인연도 다시 이어지게 됐다.

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한편 탑은 올해 데뷔 20주년을 맞아 첫 솔로 정규앨범 '다중관점(ANOTHER DIMENSION)'을 발표하고 솔로 활동을 이어가고 있다. 최근에는 애프터스쿨 출신 가수 겸 배우 나나와의 열애 사실을 공식 인정했다.

jyn2011@sportschosun.com