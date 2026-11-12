'지스타 2026', 개막 전야 온라인 쇼케이스 신설…치지직과 손잡고 온라인 확장

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'지스타 2026'이 개막 전야 온라인 쇼케이스를 신설하고 네이버의 스트리밍 플랫폼 치지직과 공식 미디어 파트너십을 체결하며 온라인 영역으로 외연을 넓힌다.

지스타조직위원회는 12일 '지스타 2026'의 공식 온라인 쇼케이스 '지스타 프리미어(G-STAR Premiere)'를 오는 18일 진행하고, 치지직을 공식 미디어 파트너로 선정했다고 밝혔다.

올해 처음 선보이는 지스타 프리미어는 본 행사 개막 전날 주요 참가사들의 신작과 출품작 정보를 온라인 라이브 방송으로 소개하는 프로그램이다. 웹젠과 크래프톤, 팀42를 비롯해 코에이 테크모 게임스, 캡콤, CD 프로젝트 레드, 호요버스, 조커스튜디오, 스테리 스튜디오, 에버스톤 등 국내외 주요 게임사들이 참여한다. 각 참가사의 최신 정보와 미공개 영상은 물론 지스타 전체 행사 구성과 현장 관람 포인트, 특별 무대 프로그램 등도 함께 소개할 예정이다.

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개막 전부터 온라인을 통해 관람객들의 관심을 끌어모으겠다는 전략이다. 기존에는 벡스코 현장을 중심으로 신작 공개와 시연, 이벤트 등이 이뤄졌다면, 올해는 개막 전날부터 온라인 쇼케이스를 통해 글로벌 게이머들에게 주요 출품작 정보를 전달하는 방식으로 접점을 확대한다.

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3년 만에 공식 미디어 파트너십도 부활했다. 조직위는 네이버의 치지직과 협력해 행사 기간 운영되는 '지스타 TV'의 모든 공식 방송 프로그램을 단독 송출한다. 벡스코에 마련되는 지스타 공식 무대도 '치지직 스테이지'로 이름을 바꾸고, 현장 프로그램과 온라인 라이브 방송을 연계해 운영한다.

스트리머를 활용한 현장 콘텐츠 제작 지원도 강화한다. 치지직에서 활동하는 스트리머라면 누구나 지스타 현장을 취재하고 방송할 수 있도록 '지스타 인플루언서 패스'를 전면 발급하기로 했다. 이를 통해 현장에서 제작되는 다양한 콘텐츠를 온라인으로 확산하고, 관람객과 팬들이 실시간으로 소통할 수 있도록 지원한다.

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이번 변화는 지스타가 오프라인 전시 중심에서 온라인 콘텐츠까지 아우르는 게임 축제로 영역을 확장하려는 시도로 풀이된다. 특히 게임 스트리밍 플랫폼과의 협력을 통해 현장을 찾지 못하는 글로벌 이용자들에게도 행사와 출품작을 알릴 수 있다는 점에서 의미가 있다.

지스타 프리미어를 비롯한 지스타 TV의 세부 방송 일정과 인플루언서 패스 신청 방법은 지스타 공식 홈페이지를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com