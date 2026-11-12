'배틀그라운드 모바일', 북유럽 신화 입힌 신규 테마 모드 '아스가르드' 공개

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크래프톤의 배틀로얄 게임 '배틀그라운드 모바일'이 북유럽 신화를 소재로 한 신규 테마 모드 '아스가르드'를 선보이며 전장에 새로운 재미를 더했다.

크래프톤은 11월 업데이트를 통해 '배틀그라운드 모바일'에 신규 테마 모드 '아스가르드'를 추가했다고 밝혔다.

이번 테마 모드는 에란겔, 비켄디, 리빅 등 3개 맵에서 즐길 수 있다. 특히 에란겔의 포친키, 로족, 맨션 지역은 북유럽 신화에서 영감을 받은 콘셉트로 새롭게 단장했다. 고대 괴수와 신규 탈 것, 룬 스킬 등 기존 전투와 차별화된 요소도 대거 추가됐다.

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가장 눈길을 끄는 것은 전장을 가로지르는 거대한 뱀 형태의 고대 괴수다. 에란겔과 리빅에 등장하는 이 괴수와 상호작용하면 순간이동하거나 보급품을 획득할 수 있다. 신규 탈 것 '오로라 페가수스'는 지상 이동뿐 아니라 비행까지 가능해 전장 이동과 탐색의 선택지를 넓혔다.

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이용자의 전투 방식에 변화를 줄 시스템도 도입했다. 매치 시작 시 보유한 '힘의 깃털'을 활용하면 무작위 스킬을 얻을 수 있는 '룬 스킬'을 사용할 수 있다. 매치 도중 탈락한 이용자에게는 미니게임을 통해 전장에 복귀할 기회를 제공하는 '오로라 비경' 시스템이 적용됐다.

클래식 모드의 전투 편의성도 개선했다. 의료용 키트와 아드레날린, 진통제의 무게를 줄였으며 붕대의 치료량을 늘리고 의료용 키트의 사용 시간도 단축했다. HP 게이지의 체력 회복 간격을 조정해 회복 상황을 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 했다. 기존 응급 처치 장비를 대신해 론도 맵에서 활용됐던 '전투 준비 키트'도 새롭게 등장한다.

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총기 밸런스 조정도 이뤄졌다. ACE32와 JS9의 장전 시간이 소폭 줄었으며, ASM Abakan은 수평 반동을 낮추고 연발 사격 시 첫 두 발의 정확도를 높였다. 탄창 교체 과정에서 재장전이 중단되더라도 이후 남은 동작부터 이어갈 수 있는 '단계별 재장전' 기능도 추가했다.

이번 업데이트 기간에만 즐길 수 있는 낚시 콘텐츠도 눈길을 끈다. 매치 시작 시 지급되는 낚싯대와 미끼를 활용해 맵 곳곳의 강과 바닷가에서 낚시를 즐길 수 있다. 낚시 포인트마다 서로 다른 어종이 등장하며 희귀 및 한정판 개체도 수집할 수 있다.

이번 업데이트는 북유럽 신화를 활용한 테마 콘텐츠뿐 아니라 전투 편의성과 총기 밸런스, 낚시 등 비전투 요소까지 아우른 것이 특징이다. 생존과 교전 중심의 배틀로얄에 새로운 탐험과 수집 요소를 더해 이용자들에게 색다른 플레이 경험을 제공한다는 구상이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com