엔씨 서브컬처 신작 '아스트라에 오라티오', AGF 2026 최대 규모 150부스 참가…최대 규모로 팬 공략

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엔씨의 신작 '아스트라에 오라티오(이하 아스오라)'가 국내 최대 서브컬처 축제인 AGF 2026에 역대급 규모의 전시 공간을 마련한다. 게임 시연부터 세계관 체험, 영상 상영, 굿즈 판매까지 다양한 현장 콘텐츠를 통해 이용자들과 만난다.

엔씨는 신전기 마법 RPG '아스오라'의 AGF 2026 부스 조감도를 12일 공개했다. AGF 2026은 오는 12월 4일부터 6일까지 경기도 고양시 킨텍스 제1전시장에서 열리는 서브컬처 축제다. 엔씨는 이번 행사에 메인 스폰서로 참가하며, 참가사 가운데 최대 규모인 150부스를 운영한다.

부스는 게임의 주요 콘텐츠를 직접 경험할 수 있도록 네 가지 공간으로 구성된다. PC 50대와 모바일 30대를 갖춘 시연 공간을 비롯해 클랜별 영지를 테마로 꾸민 체험 존, 게임 시나리오를 감상할 수 있는 상영관, 게임 내 상점을 콘셉트로 한 굿즈 샵 등을 마련한다.

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앞서 엔씨는 지난 5일 AGF 2026 키비주얼과 현장 콘텐츠, 게임 시연, 신규 굿즈 등의 티저를 공개한 바 있다. 이번에는 부스 조감도를 추가로 공개하며 행사 준비에 속도를 내고 있다.

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현장 방문객을 위한 이벤트도 진행한다. '아스오라'는 12일까지 공식 X 계정을 팔로우하고 이벤트 게시물을 재게시한 이용자를 대상으로 'AGF 2026 스페셜 초대권' 1차 이벤트를 진행한다. 당첨자에게는 스폰서 전용 입구를 통해 빠르게 입장할 수 있는 'AGF 2026 NC 스페셜 초대권'을 제공한다. 엔씨는 앞으로도 '아스오라' 공식 채널을 통해 AGF 2026 현장 프로그램과 굿즈 등 세부 정보를 순차적으로 공개할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com