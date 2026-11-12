장서희, 탁재훈과 베드신 성사되나…"그럼 같이 하자"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 장서희가 방송인 탁재훈에게 베드신을 함께 찍자고 제안해 웃음을 안겼다.

장서희는 지난 11일 공개된 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에 출연했다.

이날 탁재훈이 베드신 이야기를 꺼내자 장서희는 "자신이 없다"며 "대역을 써야 할 것 같다"고 말했다.

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탁재훈이 "대역이 어디 있느냐. 요즘은 다 해야 한다. 예전에 대역을 썼느냐"고 묻자 장서희는 "나이가 어리면 했겠는데, 지금 하면 주책이라고 할 것 같다"고 답했다.

이에 탁재훈은 "중년의 베드신이 더 느낌 있고 섹시할 수 있다"고 강조했다.

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장서희는 곧바로 "그럼 같이 하자"고 받아쳤고, 예상치 못한 제안에 탁재훈과 보조 MC 신규진은 당황했다. 탁재훈은 "나중에 나 죽이는 거 아니냐"고 너스레를 떨었다.

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장서희는 자신이 감독이라면 탁재훈을 일일드라마 속 '베짱이 남편' 역에 캐스팅하겠다고도 했다.

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탁재훈이 "나는 베드신을 하고 싶다"고 하자 장서희는 "하겠냐"고 다시 물어 탁재훈을 당황하게 만들었다.

하지만 탁재훈은 "자신 있으시냐냐"고 되물었고, 장서희는 "시키는 거 뭐 하며 되겠죠"라고 답해 웃음을 더했다.

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장서희는 1989년 MBC 공채 탤런트로 데뷔했다. 드라마 '인어 아가씨', '아내의 유혹', '뻐꾸기 둥지' 등에 출연했으며, 현재 KBS2 일일극 '욕망의 덫'에 출연 중이다.

narusi@sportschosun.com