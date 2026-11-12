'심규덕♥' 이아영, '달라보이는 얼굴' 결국 포토샵 인정했다.."그래요, 했어요"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] '돌싱글즈' 출신 이아영이 꾸밈없는 입담과 솔직한 자기 고백으로 눈길을 끌었다.

이아영은 11일 짧은 영상을 공개하며 근황을 전했다. 영상과 함께 그는 "그래요. 옷 입다 말았어요.. 포토샵도 했어요"라는 재치 있는 글을 남겨 웃음을 자아냈다.

공개된 영상에는 이아영이 자신이 홍보하고 있는 마스크팩을 얼굴에 붙였다가 떼어내는 모습이 담겼다.

Advertisement

마스크팩 사용 전후의 피부 표현을 비교하며 한층 달라진 듯한 피부 상태를 보여준 것. 특히 제품을 직접 사용하는 모습을 공개하며 뷰티 제품에 대한 관심을 드러냈다.

무엇보다 눈길을 끈 것은 이아영 특유의 솔직하고 유쾌한 태도였다. SNS에 공개되는 사진과 영상이 실제 모습과 다를 수 있다는 점을 숨기지 않고 "포토샵도 했어요"라고 직접 인정한 것.

Advertisement

온라인상에서 보정과 편집을 거친 사진이 일상적으로 공유되는 가운데, 자신의 모습에 대해 거리낌 없이 이야기하는 모습이 친근한 매력을 발산했다.

Advertisement

한편 이아영은 MBN '돌싱글즈' 시즌1에, 남편 심규덕은 시즌5에 출연해 얼굴을 알렸다. 두 사람은 지난해 1월 지인의 소개로 만나 연인으로 발전했으며, 지난 8월 23일 서울 강남의 한 예식장에서 결혼식을 올렸다.

Advertisement

당시 결혼식 비용이 약 1억 원에 달했다고 밝혀 화제를 모으기도 했다. 이아영은 "지인 찬스도 받고 축의금이 많이 들어와 오히려 남았다"며 결혼식 뒷이야기를 공개한 바 있다.