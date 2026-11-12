"너나 바꿔" 강수정, 지긋지긋한 외모 지적에 결국 '발끈'

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[스포츠조선 김준석 기자] 아나운서 출신 방송인 강수정이 자신의 헤어스타일을 바꾸라는 말을 들을 때마다 느낀 솔직한 심경을 밝혔다.

강수정은 12일 개인 계정에 짧은 영상을 올리고 "채널 다시 시작했다. 그냥 솔직한 저의 모습을 보여드리려 했다"고 전했다.

이어 "매번 일만 하면 지쳐서 '지치지 말자'가 저의 목표"라고 덧붙였다.

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영상은 유튜브 채널 '최종수정본_진짜 최종111'에 '수정이 헤어스타일을 바꾸지 않는 이유'라는 제목으로 공개된 쇼츠다.

앞머리를 내린 단발머리로 등장한 강수정은 "정말 제 모든 포스팅이나 계정에 꼭 머리 스타일을 바꾸라는 사람이 나온다"고 말했다.

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이어 "'너나 바꿔라. 넌 한 달에 한 번씩 바꾸냐'고 하고 싶다"며 쌓였던 속내를 드러냈다.

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그는 "안 해봤겠냐. 안 어울리니까 안 하는 거다. 이마가 좁다"고 설명했다.

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제작진이 이마가 좁으면 오히려 드러내는 게 낫지 않느냐고 묻자 강수정은 앞머리를 들어 이마를 보여주며 "좁은데 못생겼다"고 답했다.

그러면서 "길러도 보고 잘라도 보고 파마도 해봤다. 다만 앞머리가 있을 뿐"이라며 "앞머리 때문에 다 똑같아 보이는 것"이라고 털어놨다.

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강수정은 2024년 8월 KBS 후배인 이정민 전 아나운서의 유튜브 채널 '아나leeTV'에 출연했을 때도 비슷한 고민을 밝힌 바 있다.

당시 그는 "앞머리 좀 치우라고 욕을 많이 먹는다. 내가 안 해봤겠냐. 안 예쁘고 안 어울린다"며 "길러도 보고 잘라도 봤는데 앞머리 때문에 똑같은 줄 안다"고 말했다.

이정민은 강수정을 '아나테이너의 원조'라고 소개하며, 강수정이 활동하던 시기부터 아나운서들의 헤어스타일이 짧은 단발에서 중단발과 긴 머리로 다양해졌다고 설명했다.

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강수정은 KBS 아나운서로 활동하다 2006년 프리랜서로 전향했다. 2008년 재미교포 금융인과 결혼해 아들을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com