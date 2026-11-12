"마음껏 욕하세요"..주지훈, '개비애슈' 별명까지 쿨하게 인정

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[스포츠조선 김수현기자] '재혼 황후' 배우 주지훈이 극 중 분노를 유발하는 캐릭터를 향한 시청자들의 거침없는 별명을 쿨하게 받아들여 웃음을 안겼다.

12일 유튜브 채널 '문명특급'에는 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'의 주역 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 출연해 작품과 관련한 다양한 이야기를 나눴다.

이날 MC 재재는 작품의 흥행과 함께 화제를 모으고 있는 극 중 캐릭터들의 반응을 언급했다. 특히 아내를 배신하는 황제 소비에슈를 향한 시청자들의 분노가 상당하다는 이야기가 나왔다.

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소비에슈 역을 맡은 주지훈은 앞서 GV에서 "보시고 마음껏 욕하세요"라고 말한 바 있다. 이에 대해 주지훈은 "저를 욕하라고 한 말이었다"며 당시 발언의 의미를 설명했다.

재재는 "소비에슈를 보면 화가 많이 난다. '저 자식'이라는 말이 절로 나온다"고 공감했다.

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그러자 주지훈은 "원작 팬들은 소비에슈라고 부르지 않는다. '개비애슈'라고 부른다. 저는 받아들였다"고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

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극 중 소비에슈의 행동에 분노한 팬들이 이름을 비틀어 부르며 캐릭터를 향한 불만을 드러내고 있는 것. 이세영이 연기하는 라스타 역시 '랍스타'라는 별명으로 불리고 있다고 전해져 웃음을 더했다.

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배우들까지 인정한 캐릭터들의 별명이 작품을 향한 시청자들의 뜨거운 관심을 실감하게 했다.