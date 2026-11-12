주지훈, '재혼황후' 의상 논란 속 소신 발언 "이게 맞나..황제 체통이"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 주지훈이 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'의 파격적인 의상을 두고 촬영 당시 겪었던 고민을 털어놨다.

12일 유튜브 채널 '문명특급'에는 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'의 주역 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 출연해 작품과 관련한 다양한 이야기를 나눴다.

이날 MC 재재는 화려하고 독특한 극 중 의상을 언급하며 "처음에 '이게 맞나'라는 생각을 많이 하셨다더라"고 물었다.

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이에 주지훈은 "준비된 의상들을 입을 때마다 '이게 과연 가능한 것인가. 이렇게까지 시스루여도 되는 것이냐' 싶었다"며 "아무리 판타지지만 황제의 체통을 어느 선까지..."라고 당시 심경을 밝혔다.

특히 깊게 파인 의상 때문에 명치와 배꼽 사이에서 고민했다고 털어놔 웃음을 안겼다. 주지훈은 "그걸로 고민을 많이 했다. 배꼽이 어느 정도의 권위를 상징할 것이냐고 생각했다"며 "보통 가내복은 명치 아래로 내려가고 공식적인 석상에서는 명치 위로 올라간다"고 설명했다.

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이날 인터뷰에서도 깊게 파인 의상을 입고 등장한 주지훈은 "오늘은 가내다. 세미 정장 느낌이다"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다. 파격적인 의상에 어느 정도 적응한 듯한 여유로운 반응이었다.

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한편 최근 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 수백억 원대 제작비가 투입된 것으로 알려져 공개 전부터 기대를 모았다. 그러나 공개 이후 의상과 소품의 완성도를 둘러싼 아쉬운 반응이 이어지며 논란의 중심에 섰다.

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특히 황제 소비에슈 역을 맡은 주지훈의 의상을 두고 온라인상에서는 "트로트 가수 같다", "'서프라이즈' 같다"는 혹평까지 나왔다. 화려한 판타지 세계관을 기대했던 시청자들 사이에서는 의상과 소품이 극의 몰입을 방해한다는 지적도 제기됐다.