'4월 결혼' 이규한♥솔비, 벌써 한집살이 수준…비번 누르고 '침실 직행'

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[스포츠조선 김준석 기자] 4월 결혼을 앞둔 예비부부 이규한과 솔비가 사실상 한집살이 수준의 달달한 일상을 공개해 화제다.

12일 유튜브 채널 '솔비이즈백'에 게재된 영상에서 두 사람은 지인들과 함께 골프 라운딩을 떠나며 거침없는 현실 커플 케미를 뽐냈다.

이날 이규한은 아침부터 솔비의 집을 제집처럼 드나든 일화를 털어놓아 시선을 모았다.

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그는 "어젯밤 솔비가 골프 약속 장소까지 데려다 달라며 일어나는 시간에 맞춰 깨워달라고 부탁하더라"며 "어차피 집 비밀번호를 아니까 누르고 들어갔는데 방에서 자고 있었다"고 밝혔다.

이어 "거실에서 기다리다 일어날 시간이 돼서 '지안(솔비 본명)아 일어나야지'라고 불렀더니 자다 깬 목소리로 '오빠 왜요? 나 어디 가요?'라고 묻더라"고 폭로해 웃음을 자아냈다.

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심지어 솔비는 약속을 뒤늦게 깨닫고 "오빠 아니었으면 큰일 날 뻔했다"며 다시 침대에 누워버렸다는 후문이다.

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골프장에서도 티격태격하는 예비부부 모멘트는 계속됐다. 전날 허리 염좌를 입은 이규한이 컨디션 난조를 호소하자, 원래 같은 편이었던 솔비는 곧바로 여성 팀과 남성 팀으로 편을 바꾸며 이규한을 손절해 폭소를 유발했다.

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또한 골프채만 챙겨 오고 공과 티는 하나도 준비하지 않은 솔비의 허당 면모와, 본명이 불릴까 봐 마스크로 얼굴을 가린 채 경기에 임하는 두 사람의 유쾌한 모습이 눈길을 끌었다.

한편, 솔비와 이규한은 오는 4월 웨딩마치를 울릴 예정이다.

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narusi@sportschosun.com