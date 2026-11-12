신민아 옆 지킨 '타투 단발남' 정체 밝혀졌다..초고가 주얼리 지키는 '하얀 장갑'

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 신민아가 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후' 촬영장에서 명품 주얼리를 착용하며 겪은 특별한 뒷이야기가 공개됐다.

12일 유튜브 채널 '문명특급'에는 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'의 주역 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 출연해 작품과 관련한 이야기를 나눴다.

이날 MC 재재는 작품 속 화려한 의상과 주얼리에 주목했다. 그는 "쥬얼리나 면면히 보시면 드레스도 퀄리티가 좋다. 그래서 '제작하시나? 어떻게 만들었지?' 했는데 실제로 주얼리가 명품이 많더라"라고 궁금해 했다.

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이어 "저희가 옛날에 듣기로는 이런 보석, 주얼리 류는 고가의 제품이 현장에 오면 지키는 분들이 있다고 같이 따라온다고 하던데 보신 적 있냐"라고 물었다.

이에 주지훈은 "맞다. 하얀 장갑을 딱 끼고 대기하는 분들이 있다"고 답했다. 그러면서 "보통 신민아 옆에 있다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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극 중 고급스러운 의상을 소화하는 동대제국의 황후 나비에 역을 맡은 신민아의 촬영장 모습이 자연스럽게 언급된 것.

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주지훈은 명품 주얼리를 관리하는 담당자에 대해서도 흥미로운 이야기를 전했다. 그는 "그 화이트 핸드 분이 패션이 되게 좋다. 우리는 노동의 현장에 있지 않나. 그런데 단발머리 남자분인데 머리에 제품을 쫙 바르고 타투도 딱 있다. 되게 멋있게 계신다"고 설명했다.

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한편 신민아는 세계적인 명품 브랜드 루이비통의 앰버서더로 활동하고 있다. 이번 작품에서도 황후 나비에 역을 맡아 화려하고 우아한 스타일링을 선보이며 시선을 사로잡고 있다.