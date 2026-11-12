"엄마 팬티스타킹 훔쳐 머리에 쓰고…" 개코, 충격 흑역사 셀프 폭로

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[스포츠조선 김준석 기자] 다이나믹 듀오 개코가 어머니의 팬티스타킹을 몰래 가져다 힙합 패션 아이템으로 활용했던 과거를 공개했다.

12일 유튜브 채널 '인생84'에 공개된 영상에서 개코는 래퍼가 되기 전 미술을 전공하고 미술학원 강사로 일했던 시절을 떠올렸다.

당시 미국 힙합 뮤지션들이 쓰던 '스타킹 캡'을 따라 하고 싶었지만, 국내에서 구하기 어려웠다고 했다.

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개코는 "엄마 팬티스타킹을 서랍에서 훔쳐 잘랐다"며 스타킹의 끝부분을 묶어 머리에 썼다고 설명했다.

그는 미술학원에 그 차림으로 출근했고, 어머니가 "내 팬티스타킹 다 어디 갔어?"라고 찾았다고 회상했다.

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이에 기안84는 "팬티스타킹을 머리에 쓰나"라며 놀랐다.

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개코는 대학 1학년 때 입시미술학원 강사로 일하며 학생들을 가르쳤다고 했다. 힙합 패션을 하고 학원에 나타나자 다른 학원 학생들이 구경하러 오기도 했다고 덧붙였다.

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그는 고등학교 축제에서 처음 랩을 선보인 일화도 전했다. 미국 갱스터 랩을 불렀는데 욕설이 담긴 가사를 영어 교사가 알아듣고 있었다.

공연을 마치고 무대 뒤로 내려오자 교사가 기다리고 있었고, 개코와 친구들은 엎드려 매를 맞았다고 밝혔다.

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미술을 전공한 개코는 다이나믹 듀오 초기 앨범 재킷을 직접 그리기도 했다.

그는 "제작비를 아끼려고 그림도 그리고 홈페이지도 만들었다"며 1집부터 3집까지 앨범 커버 작업에 참여했다고 설명했다.

narusi@sportschosun.com